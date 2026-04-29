¿Se dispara el dólar en México? Así cierra el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense continúa arriba de los 18 pesos tras varias semanas de volatilidad. Te compartimos el tipo e cambio en México para este 29 de abril 2026.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 28 de abril de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.60 pesos la compra y en $13.84 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles

Por tercer día consecutivo la Bolsa Mexicana de Valores cerro la jornada de este miércoles 29 de abril con descensos. El S&P/BMV IPC, registró una caída de 0.26% situándose cerca de los 67,097 - 68,000 puntos.

Cierre de Wall Street hoy 29 de abril 2026

Por su parte, Wall Street cierra la jornada de forma mixta, el Dow Jones bajó hasta 48.861 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,04 %, hasta 7.135 enteros, y el Nasdaq ganó un 0,04 %, hasta 24.673 unidades.

Cierre del Bitcoin HOY 29 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 28 de abril 2026, en 75 mil 649 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.88% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor por tercer día consecutivo.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 327 mil 090 pesos por unidad.

Precio del petróleo continúa arriba de los cien dólares el barril

El precio del petróleo subió por octavo día consecutivo, su periodo más largo al alza desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Los futuros del crudo Brent se dispararon casi un 4%.

