¿Dónde cargar gasolina hoy 30 de abril? Precios en CDMX, Edomex y Puebla

¡Llegó el último día del mes! Este jueves 30 de abril, mientras muchos celebran el Día del Niño, los conductores enfrentan un cierre de abril con ajustes notables en los costos de logística que impactan directamente en la bomba. No permitas que el fin de mes vacíe tu cartera antes de tiempo; hoy, la ubicación de la estación de servicio es el factor determinante para tu ahorro.

Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te traemos el cierre mensual del precio de la gasolina en México hoy, jueves 30 de abril de 2026.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 30 de abril

Corte nacional para el cierre de mes:



Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro.

$23.67 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.32 pesos por litro.

$28.32 pesos por litro. Diésel: $28.18 pesos por litro.

Precio promedio a nivel nacional del Gas Natural vehicular

Mínimo por litro: 10.990

Promedio por litro: 12.601

Máximo por litro: 14.490

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En la Ciudad de México, el precio se mantiene bajo presión debido a la alta demanda por los festejos locales:



Gasolina Regular (Magna): $23.80 pesos por litro.

$23.80 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.45 pesos por litro.

$28.45 pesos por litro. Diésel: $27.95 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy

El Estado de México despide abril como el aliado de tu bolsillo, manteniendo los promedios más competitivos del Valle de México:



Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.84 pesos por litro.

$27.84 pesos por litro. Diésel: $27.73 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Puebla hoy

Debido a su relevancia como nodo logístico hacia el sureste, Puebla se vuelve tendencia este jueves:



Gasolina Regular (Magna): $23.58 pesos por litro.

$23.58 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.49 pesos por litro.

$27.49 pesos por litro. Diésel: $27.53 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 30 de abril

En la zona norte, Monterrey cierra el mes con los costos de Premium más elevados de la jornada:



Gasolina Regular (Magna): $24.01 pesos por litro.

$24.01 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.46 pesos por litro.

$29.46 pesos por litro. Diésel: $28.05 pesos por litro.

¿Dónde está el litro de gasolina más barata?

Este jueves 30 de abril, el Estado de Puebla sorprende con precios por debajo de la media nacional, siendo una excelente opción para quienes transitan por la zona centro-sur. En la CDMX, las estaciones de la alcaldía Tlalpan y Xochimilco muestran una ligera reducción en comparación con las zonas corporativas del poniente.

Nuevo León, donde el litro de Premium roza los $29.50, obligando a los usuarios a buscar estaciones en municipios periféricos para rascar unos centavos de ahorro.

Hoy No Circula para este jueves 30 de abril

¡Evita que la grúa se lleve el regalo de tus hijos! El programa opera con normalidad este jueves en la CDMX y el Edomex:

