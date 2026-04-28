¿A cuánto está el dólar en México? Cierre del tipo de cambio y Bolsa Mexicana de Valores para este martes

El precio del dólar estadounidense continúa arriba de los 18 pesos tras varias semanas de volatilidad. Te compartimos el tipo e cambio en México para este 28 de abril 2026.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 28 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 28 de abril de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.50 pesos la compra y en $13.74 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes un retroceso del 1,06 %, su segunda caída consecutiva en este inicio de semana y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 67.269,29 unidades, en una jornada con pérdidas generalizadas en los índices del mundo.

Cierre de Wall Street hoy 28 de abril 2026

Así como con la BMV, Wall Street tuvo un cierre de jornada en número rojos luego de que el Dow Jones cedió un 0,06%, el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó un 0,90% y el S&P 500 perdió un 0,49%.

Cierre del Bitcoin HOY 28 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 28 de abril 2026, en 76 mil 407 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.25% en comparación con su último cierre. La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 328 mil 698 pesos por unidad.

Precio del petróleo supera los cien dólares el barril