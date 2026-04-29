¿Subió la gasolina? Precios de Magna y Premium hoy 29 de abril en México

¡Llegamos al ombligo de la semana! Este miércoles 29 de abril, el mercado de combustibles presenta movimientos estratégicos, especialmente en las zonas fronterizas y turísticas que comienzan a ganar relevancia en las tendencias de búsqueda. No dejes que el gasto hormiga se convierta en un elefante en tu cuenta bancaria; hoy, comparar es la clave del ahorro. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, miércoles 29 de abril de 2026.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 29 de abril

Reporte nacional con cifras actualizadas para este miércoles:



Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro.

$23.67 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.31 pesos por litro.

$28.31 pesos por litro. Diésel: $28.18 pesos por litro.

Precio promedio a nivel nacional del Gas Natural vehicular

Mínimo por litro: 10.990

Promedio por litro: 12.601

Máximo por litro: 14.490

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En la capital, la zona centro y las salidas hacia el sur registran la mayor demanda y fluctuación de costos:



Gasolina Regular (Magna): $23.80 pesos por litro.

$23.80 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.42 pesos por litro.

$28.42 pesos por litro. Diésel: $27.95 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 29 de abril

El Estado de México sigue liderando como la entidad con precios más amigables para el bolsillo en el Valle de México:



Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.84 pesos por litro.

$27.84 pesos por litro. Diésel: $27.73 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco este 29 de abril

En Guadalajara y Zapopan, la tendencia al alza se mantiene, presionando el presupuesto de los conductores locales:



Gasolina Regular (Magna): $23.99 pesos por litro.

$23.99 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.12 pesos por litro.

$29.12 pesos por litro. Diésel: $28.43 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Quintana Roo hoy

Debido a la logística de transporte y la alta demanda turística, el sureste presenta variaciones importantes este miércoles:



Gasolina Regular (Magna): $24.56 pesos por litro.

$24.56 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.99 pesos por litro.

$27.99 pesos por litro. Diésel: $28.81 pesos por litro.

¿Cómo ganarle al precio este miércoles 29 de abril?

Para este miércoles, si buscas el precio más bajo, el Estado de México es tu destino seguro con la Magna promediando los $23.66. En la CDMX, las estaciones cercanas a la zona de Iztacalco y Venustiano Carranza han reportado precios competitivos que rompen el promedio de la ciudad.

Por el contrario, el "dolor de cabeza" para el bolsillo se sitúa en Quintana Roo, donde la gasolina de 91 octanos (Premium) ya se vende por encima de los $24.50 pesos. ¡Carga antes de entrar a zonas hoteleras o residenciales!

Hoy No Circula este miércoles 29 de abril

¡Evita que tu miércoles se arruine con una multa! El programa opera en la CDMX y el Edomex para los siguientes vehículos:

