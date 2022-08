Periodista denuncia a alcalde tras golpearlo en Chiapas

El periodista Víctor Moisés Pérez Hernández ha denunciado haber sido víctima de una agresión por parte del presidente municipal de Huitiupán, Chiapas.

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca , el comunicador señaló que el jueves 25 de agosto desayunaba con su hija de dos años en una plaza ubicada en el centro del municipio de Simojovel, Chiapas, cuando el servidor público se acercó y lo agredió a golpes en el rostro.

“Coincidimos con el presidente municipal de Huitiupán, Carlos Mario Montejo Urbina, y ahora sí que sin medir palabras se acerca a mí y me golpea, me agrede dándome un puñetazo aquí en el ojo"; relató Víctor Moisés.

Periodista denuncia al alcalde de Huitiupán por golpearlo en Chiapas

Asimismo, indicó que la agresión pudo deberse a las publicaciones periodísticas que ha realizado en los medios donde labora, entre ellos, el periódico Chiapas Hoy.

“He sido crítico en su administración, ahí en su municipio, y esa fue su molestia y su enojo; quiso intimidarme"; puntualizó el periodista .

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) inició una carpeta de investigación por lo ocurrido. Por medio de un comunicado, la institución indicó que la Fiscalía de Derechos Humanos a través de la Dirección de Atención a Periodistas va a atraer el caso.

“La verdad con lo que me pasó, lo que me sucedió, pues créame a veces me da temor salir de mi propiedad, de mi casa"; concluyó Pérez Hernández.

El periodista aseguró que su hija se encuentra bien, aunque declaró, vive con el temor de sufrir otra agresión por el solo hecho de opinar o de realizar su trabajo informativo y periodístico en el estado de Chiapas.