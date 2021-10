Dejan “plantado” a perrito, iba a ser adoptado en Tamaulipas

A través de Facebook se volvió viral la historia de Eugenio, un perrito que iba a ser adoptado por una familia, pero a la mera hora lo dejaron plantado, “vestido y alborotado” en Tamaulipas, informó una asociación protectora de animales.

La asociación “Melody Patitas” relató a través de redes sociales que una familia solicitó todos los trámites para adoptar a un peludito; sin embargo, cuando llegó el día de recogerlo, nunca llegaron por él.

La asociación detalló que el pasado 26 de septiembre realizaron una mini campaña de adopción, donde llevaron a Eugenio para buscarle una familia. Posteriormente, una señora se contactó con ellos porque tenía la intención de adoptar al perrito.

“Nos proporcionó su domicilio y fuimos a ubicarlo, ese día fue una hora de tiempo de ida y vuelta, más la gasolina”.

Tras solicitar el trámite de adopción, “Melody Patitas” se mantuvo en contacto con la interesada para culminar con el proceso, y en todas las ocasiones que le preguntaron a la mujer si seguía de acuerdo con la adopción del perrito “siempre dijo que sí”, señaló la organización.

Cuando llegó la fecha de recoger al perrito, la mujer pidió cambiar el día, a lo que la asociación aceptó; no obstante, en la segunda fecha programada, tampoco fueron a recogerlo y la mujer se justificó asegurando que otra integrante de su familia ya no permitió que lo adoptara por lo que lo dejaron plantado.

Bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, con su nexgard, uñitas recortadas, cartilla de vacunación, le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma la hora, pasan los 15 minutos y casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo.

Asociación pide responsabilidad al adoptar un perrito

En la misma publicación de Facebook, la asociación hizo un llamado a la población para tomar en serio la adopción de perritos callejeros, pues las personas encargadas de cuidarlos invierten tiempo y dinero en buscarles un hogar digno, por lo que es injusto que dejen a uno plantado.

“Mi molestia no es porque no adoptó a Eugenio, mi molestia es porque desde el principio no nos dijo que no. Esa falta de seriedad, de creer que porque son de un albergue les hacen el fuchi”.

Finalmente, señaló que espera que las personas sean más responsables con respecto a la adopción de una mascota.

