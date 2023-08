Justicia para “Huesos": Perro Husky y su dueña matan a lomito callejero

Vecinos de la colonia Fuentes del Nilo, en el municipio de Tonalá, Jalisco, denunciaron a una mujer y a su perro Husky, por provocar la muerte de “Huesos” un perrito callejero, además de amenazar a vecinos por defender al lomito.

Los vecinos denunciaron este hecho en redes sociales, informando que ocurrió el pasado 10 de agosto de este año en Tonalá, Jalisco.

En las imágenes se ve el momento exacto en el que un perrito callejero de la colonia Fuentes del Nilo, mejor conocido como “El Huesos”, es asesinado de forma brutal por un perro Husky y su dueña.

Vecinos que presenciaron la impactante escena, entre ellos Daniela y quien también fue agredida por la mujer y su mascota, afirman que todo se derivó de una pelea entre perros.

La dueña del perro Husky amarró con una correa a “Huesos” mientras lo ahorcaba y su can lo atacaba con mordidas en el cuello.

Daniela Yañez relató a Fuerza Informativa Azteca: “Traían un Husky entonces veo cómo la señora agarra la correa del perro y se lo enrrolla en el cuello y le dice que no, que hasta que lo mate (al Huesos), lo llevamos a la casa del señor donde él lo auxilio pero pues desgraciadamente el perrito falleció".

Se recomienda discreción pues las imágenes son fuertes:

Nos cuenta @_NinaAndrade en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/zkItRyqw2w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

Dueña del perro Husky agrede a vecinos

Debido a que el ataque quedó videograbado, Daniela afirma que en un intento de querer borrar la evidencia, la dueña del Husky la amenazó para luego atacarla ocasionándole heridas en sus piernas y rostro, por lo que exige que se haga justicia tanto para ella, como para “Huesos”.

“Me empieza a amenazar verbalmente me dice que me va a matar, que si no los borro me va a matar ella o su perro, posterior a eso pues se me dejó ir a los golpes y su perro me atacó, me mordió la cara, me mordió la pierna... Uno de los vecinos, la verdad muy valiente, tiene aproximadamente 14 años me quitó al perro, o sea al perro de la cara si no la verdad este hubiera sido grave la situación”, relata la joven afectada.

Este caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Jalisco pues tanto Daniela como sus demás vecinos, temen por su propia seguridad.

“Era una mezcla como de miedo, pánico, impotencia porque se suponía que éramos amigos, ella me había dicho que amaba a los perros pues no sé tal vez traiga algún problemita”, relató un testigo.

Actualmente, la mujer responsable de esta agresión ya no vive en su domicilio de la calle Loma Amarilla, quienes vieron el terrible hecho, aseguran que el mismo día en el que ocurrió el ataque, huyó de su propia casa en compañía de su familia.