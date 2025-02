¿Instinto? Perro mata a gatito y dueña lo celebra en redes sociales

Por medio de redes sociales se hicieron virales las imágenes de una mujer donde se le ve celebrando que su perro había matado a un gatito, ante la situación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya se encuentra investigando la situación.

La polémica de las imágenes han generado la pregunta de si hay o no delito por esta acción, ya que muchas personas piensan que fue el instinto animal el que actuó ante la presencia del felino.

¿Hazaña? Perro mata a felino

La fotografías que la mujer subió a su cuenta de Facebook, quedaron en la memoria de las personas y de la red social, ya que dentro de su publicación se muestran tres fotografías donde se ve a su perro sentado a un lado de ella y a un gatito amarrado colgado de la mano de una mujer.

En otra de las imágenes se observa a un hombre hincado acariciando al perro y agarrándolo al felino con la otra mano, mientras que en la tercera imagen se ve al felino sin vida tendido sobre el suelo.

El mensaje que acompañó las fotografías compartidas por la mujer dice: “Este gatito se metió a la casa equivocada, no contaba con que a mi perrito no le gusta que entre nadie”.

🔴 #DenunciaCiudadana | Comienza a circular la fotografía de una mujer que muestra orgullosa que su perro mató a un felino, incluso lo presume como una "hazaña" 😡; @PROFEPA_Mx ha pedido ayuda para dar con la responsable #NoMásMaltratoAnimal pic.twitter.com/AOVaCQZXmT — adn40 (@adn40) February 25, 2025

Los usuarios en redes sociales han iniciado un debate respecto al caso, dando diferentes puntos de vista ante los hechos, muchos mencionan que el perro actuó por instinto, y que estaba defendiendo su hogar.

Mientras que otros comparten la idea de que no hay delito, sin embargo, mencionan que las imágenes no eran necesarias compartirlas en redes sociales, por otra parte, la mujer realizó una publicación donde dice “gracias a todos los que comentaron ya procedieron y ya vinieron a mi casa, ya di mi declaración y me dijo el oficial que publique esto”.

La imagen que la mujer publicó después, respecto a la intervención legal, dice: ”División de aplicación de la ley o de fuerza del orden, región V, dtto 1, guardabosque, Texas, parques y vida silvestre”.

PROFEPA busca a los responsables

Antes las imágenes compartidas donde la mujer muestra la “hazaña” la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ya emitió una publicación al respecto, donde dice que “sobre este reporte difundido en redes sociales solicitamos su apoyo, vía mensaje directo, para obtener datos de ubicación e identidad que nos permitan dar con los responsables.