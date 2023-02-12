Perro mexicano ‘Balam’ rescata a persona entre escombros en Turquía

Turquía y Siria, sufrieron uno de los más fuertes sismos registrados en la región en más de 100 años, por lo que países de todo el mundo, entre ellos México, se ha unido a las labores de rescate para salvar a personas con vida de entre los escombros. Así fue como un equipo integrado por 150 personas y 16 caninos, entre ellos 'Balam', llegó al país en Medio Oriente para apoyar.

El pasado lunes 6 de febrero un sismo de magnitud 7.8 azotó a Turquía y Siria, dejando hasta el momento más de 28 mil muertos, pero las labores de rescate comandadas por socorristas de todo el mundo aún continúan con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Fue así como 'Balam', el perro mexicano, se ha dedicado junto con su equipo en la extenuante labor de rescatar a personas con vida de entre los escombros de Turquía, misión que hasta el momento el pequeño de cuatro patas ha conseguido.

Así fue como 'Balam' rescató a personas en Turquía

A través de las redes sociales de la Cruz Roja, se compartió el increíble momento en que 'Balam' rescató con vida a una persona de entre los escombros. El video de aproximadamente 45 segundos de duración muestra al pequeño canino mexicano en su labor de búsqueda.

"No hay forma de describir el orgullo y la satisfacción para toda nuestra fuerza de tarea USAR", indica la publicación, que muestra el emotivo momento, en que el perro mexicano realiza la señal del hallazgo positivo, mientras que otro rescatista intenta comunicarse con la persona atrapada entre el derrumbe.

#Turquía Te mostramos el momento exacto en qué #Balam encuentra a una víctima con vida.🐕‍🦺



No hay forma de describir el orgullo y la satisfacción para toda nuestra fuerza de tarea #USAR. ⛑️



Este es un testigo de nuestra gran labor https://t.co/zmTSrcxpxG pic.twitter.com/1Dlc9kqb31 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 11, 2023

'Balam': el perro rescatista que viajó a Turquía

El cannino 'Balam' es uno de los seis perros rescatistas mexicanos que viajaron hasta Turquía para apoyar a las víctimas. El pequeño de cuatro patas trabaja en compañía de su humano, Edgar Martínez, y juntos pertenecen al USAR de la Cruz Roja Mexicana (Urban Search and Rescue Team, por sus siglas en inglés).

La historia de ‘Balam’, el perro rescatista en Turquía|Twitter/CruzRoja

El rescate que protagonizaron ambos amigos, se trató de una persona de entre 35 y 40 años de edad, la cual afortunadamente ya fue auxiliada por personal médico de Turquía.

Durante los próximos días, los héroes mexicanos continuarán en su gran labor para ayudar al pueblo del país de Medio Oriente.