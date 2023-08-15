Perros rastreadores apoyan en Hawái para búsqueda de cadáveres

Las autoridades de Maui en Hawái siguen buscando entre los escombros a las numerosas personas que continúan desaparecidas tras los incendios de la isla. Su nueva herramienta son los perros detectores de restos humanos, a menudo llamados perros rastreadores de cadáveres.

Los incendios forestales, avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, arrasaron la vibrante isla hawaiana, cobrando la vida de al menos 96 personas. Hasta el sábado, solo se había identificado a dos de los fallecidos.

El desastre constituye el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en más de 100 años, según las investigaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Las autoridades reconocen que es probable que el número de muertos aumente y que la verdadera magnitud de la catástrofe no está clara. Además, las deficiencias en el servicio de la telefonía celular se han sumado a la confusión por la desaparición de familiares y amigos.

Pastor alemán

Los perros y sus adiestradores han asumido la angustiante tarea de buscar entre las ruinas para identificar restos humanos que podrían estar calcinados hasta ser irreconocibles, de modo que las autoridades puedan iniciar el proceso de cotejarlos con nombres y notificar el hallazgo a las familias correspondientes.

Según el jefe de policía de Maui, John Pelletier, hasta el sábado por la noche solo se había sumado a perros rastreadores al 3% de la zona del incendio. Pelletier declaró a la prensa que "ninguno de nosotros conoce realmente" cuál es la verdadera cifra de muertos. Instó a aquellos con familiares desaparecidos a ponerse en contacto con las autoridades para coordinar una prueba de ADN que permita acelerar el proceso de identificación.

¿Cómo son los perros rastreadores?

Los perros detectores de restos humanos son uno de los diversos tipos de perros de trabajo adiestrados para detectar olores, como los perros detectores de bombas o drogas. Los perros de búsqueda suelen ser perros de trabajo, como los border collies o los pastores alemanes.

Una vez seleccionado el perro, empieza el proceso de adiestramiento. Luego, el perro aprende a notificar a su dueño que encontró el olor, a menudo sentándose o haciendo otra señal.

En un entorno como el de los incendios de Maui, los perros son especialmente importantes porque pueden registrar una zona de forma no destructiva, conservando pruebas que pueden resultar importantes para una investigación.

En Maui, el jefe de policía ha dicho que algunos restos frágiles ya fueron alterados por personas que se movían entre los restos. "Recogemos los restos y se deshacen", dijo. "Y así, con 200 personas corriendo ayer por la escena... eso es lo que estás pisando".

