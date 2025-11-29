¡Jaloneos en protesta! Personal del hospital “Dr. Eduardo Liceaga” denuncia acoso y descuentos

El personal de salud en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", se ha movilizado para exigir la destitución de la Directora General, la Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo.

La manifestación estuvo marcada por momentos de tensión, con empujones y jaloneos al interior de las instalaciones. La directora tuvo que ser protegida para poder retirarse ante el enojo de los manifestantes, un hecho que quedó documentado en una transmisión en vivo realizada por los propios trabajadores.

La principal acusación que motivó esta protesta es la supuesta transgresión sistemática y continua de las Condiciones Generales de Trabajo por parte de la administración actual. Aunque la situación llegó a un punto álgido, se han establecido mesas de diálogo con las autoridades de este hospital de alta especialidad.

Acoso laboral, descuentos y nepotismo: Las acusaciones contra la Dirección del Hospital "Dr. Eduardo Liceaga"

Entre las quejas más sensibles y serias del personal se encuentra el supuesto encubrimiento de acoso laboral en varios servicios del hospital. Adicionalmente, las denuncias incluyen acusaciones directas de nepotismo, específicamente la imposición de jefes de Servicio que son ajenos a la institución.

Descuentos indebidos de ISR: El impacto económico en los trabajadores del Hospital "Dr. Eduardo Liceaga"

Una de las demandas económicas clave que impulsaron la protesta del personal del hospital es el reclamo por los descuentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicados de manera indebida a prestaciones laborales.

De acuerdo con la representación sindical, la dirección del hospital habría aplicado descuentos al estímulo de antigüedad 2025 “de manera arbitraria”, ignorando un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) que favorece a los trabajadores y que, según el sindicato, obliga a respetar las prestaciones sin afectaciones fiscales.

En respuesta, el Hospital General emitió el oficio HGM-DG-DAF-782-2025, en el que aclara que la resolución del TFCA solo aplica a la Secretaría de Salud a nivel federal, y no a organismos públicos descentralizados como los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que tienen personalidad jurídica propia. La institución sostuvo que dichos organismos, entre ellos el HGM, no fueron llamados a juicio, por lo que no están vinculados legalmente a esa sentencia.

El documento detalla además que las retenciones de ISR deben realizarse conforme a la legislación vigente y señala que suspenderlas sin autorización del SAT podría generar responsabilidades administrativas o fiscales.

Finalmente, la administración aseguró que mantiene “el compromiso con los trabajadores” y que informará a la representación sindical sobre cualquier avance en las consultas realizadas ante las instancias correspondientes, con el fin de garantizar que no se afecten los derechos laborales.

¿A qué resolución llegaron los trabajadores del Hospital "Dr. Eduardo Liceaga" con autoridades?

Luego de una reunión entre autoridades y representantes del personal de salud, se llegaron a las siguientes resoluciones:

