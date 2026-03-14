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Temblor HOY en Miguel Hidalgo: reportan un microsismo de magnitud 2.3 al sur de la CDMX

La noche del viernes 13 de marzo se reportó un microsismo al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿de cuánto fue la magnitud?

Microsismo sacude a la alcaldía Miguel Hidalgo hoy viernes 13 de marzo 2026
Microsismo sacude a la alcaldía Miguel Hidalgo hoy viernes 13 de marzo 2026|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

¿Lo sentiste? Esta noche se registró un microsismo en la alcaldía Miguel Hidalgo, al sur de la Ciudad de México (CDMX), a las 19:45:41 horas, de acuerdo con el Sismológico Nacional.

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