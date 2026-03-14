Temblor HOY en Miguel Hidalgo: reportan un microsismo de magnitud 2.3 al sur de la CDMX
La noche del viernes 13 de marzo se reportó un microsismo al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿de cuánto fue la magnitud?
¿Lo sentiste? Esta noche se registró un microsismo en la alcaldía Miguel Hidalgo, al sur de la Ciudad de México (CDMX), a las 19:45:41 horas, de acuerdo con el Sismológico Nacional.
Se percibió un microsismo en nuestra alcaldía hace unos momentos, el equipo de @MHPrevencion y @BlindarMH están pendientes ante cualquier llamado de emergencia. Recuerda siempre mantener la calma. pic.twitter.com/ENooOKpebY— Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) March 14, 2026
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