¿Habrá contingencia en CDMX? Este es el horario clave que debes vigilar para evitar multas y que se lleve tu auto la grúa

La posibilidad de que se registre una Contingencia en CDMX es una preocupación constante para miles de automovilistas tanto de la Ciudad de México, como en la zona metropolitana; además del impacto ambiental, estas alertas implican restricciones vehiculares más estrictas, multas y hasta el hecho de que las autoridades retiren autos con grúa si no se cumple con las medidas.

Por eso, existe un horario clave del día que debes vigilar, ya que en ese momento se decide si se activa o no una contingencia ambiental y qué vehículos dejarán de circular. Cabe decir que las decisiones acerca de una Contingencia en Ciudad de México son anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que monitorea la calidad del aire en el Valle de México.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 13 de marzo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/3OqX0MoehF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 13, 2026

¿A qué hora se anuncia la contingencia ambiental en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis suele informar si se activa una Contingencia CDMX alrededor de las 15:00 horas. Alrededor de esa hora se evalúan los niveles de contaminantes, principalmente ozono y partículas suspendidas, registrados en las estaciones de monitoreo atmosférico.

Si los niveles superan los límites establecidos, la autoridad puede activar la fase de contingencia ambiental, lo que implica medidas inmediatas como restricciones al programa Hoy No Circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, especialistas recomiendan que tanto automovilistas, como transportistas revisen los reportes oficiales cada tarde, especialmente en temporada de calor, cuando aumenta la contaminación.

Una inversión térmica es un fenómeno meteorológico que provoca una condición extrema de estabilidad atmosférica. Durante una inversión térmica existe nulo movimiento del aire y los contaminantes se acumulan durante horas, aumentando su concentración y el riesgo para la salud. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 13, 2026

¿Qué autos no circulan si se activa la contingencia?

Cuando se declara Contingencia CDMX, el programa Hoy No Circula se endurece y esto significa que más vehículos dejan de circular, incluyendo:

Autos con holograma 2

Algunos vehículos con holograma 1

En ciertos casos, autos con holograma “0” y “00”, dependiendo del nivel de la contingencia.

Cabe señalar que las restricciones suelen aplicarse desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, lo que puede generar caos y problemas si es que los conductores no están informados.

¿Qué pasa si circulas cuando hay contingencia en CDMX?

Circular cuando existe Contingencia CDMX y tu vehículo tiene restricción puede generar multas que superan los dos mil pesos, además de la posibilidad de que las autoridades retiren el vehículo con grúa.

Las sanciones son aplicadas por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y las autoridades de tránsito. Por ello, los expertos recomiendan consultar diariamente la calidad del aire y los avisos oficiales, especialmente si utilizas tu automóvil para trabajar o desplazarte largas distancias.

La contaminación en la Ciudad de México sigue siendo uno de los mayores retos ambientales del país; y la inevitable pregunta es: ¿seguiremos reaccionando solo cuando se activa una contingencia o cambiaremos de hábitos para reducir la contaminación?