VIDEO: Doctora denuncia acoso sexual y amenazas en Hospital Regional de Reynosa

Una doctora denuncia en un video haber sufrido acoso sexual en el Hospital Regional 270 de Reynosa, Tamaulipas. Estefanía Covarrubias, médica residente de tercer año señaló públicamente una serie de agresiones, hostigamiento, discriminación y amenazas que ponen en riesgo su vida e integridad.

La joven asegura que el Instituto Nacional de Seguridad Social en Tamaulipas no le ha brindado respaldo, a pesar de haber entregado oficios con sello de recibido a autoridades como el jefe de auditoría, denuncia de investigación y al titular delegado estatal. La única autoridad que le ha manifestado apoyo es la jefa de enseñanza, la doctora Nayeli Ortiz Pedraza.

VIDEO: Doctora denuncia acoso sexual

La doctora narró en un video que la situación escaló en el mes de enero, cuando sufrió violencia física y sexual al ser empujada contra un escritorio por su agresor. Posteriormente, el día 9 de ese mes, padeció una crisis de ansiedad generalizada y fue atendida en el área de choque, donde se sintió nuevamente expuesta y vulnerada ante el resto del personal médico.

🔴 #México | Presidenta @Claudiashein desde #Reynosa le llega una denuncia que no admite silencio. La doctora Estefani Sauceda Covarrubias, residente del Hospital Regional 270, señala haber sido víctima de acoso sexual. Hasta ahora, ni la dirección del hospital ni el delegado… pic.twitter.com/Bg1PpC69CO — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) March 13, 2026

A pesar de que existen medidas de restricción emitidas por instancias judiciales y el órgano interno de control, el director del hospital ha evitado la comunicación con la víctima y no ha ejecutado dichas órdenes de protección.

Doctora acusa que su agresor tiene acceso a su dormitorio

La situación escaló en el mes de enero, cuando la doctora sufrió violencia física y sexual al ser empujada contra un escritorio por su agresor. Posteriormente, el día 9 de ese mes, padeció una crisis de ansiedad generalizada y fue atendida en el área de choque, donde se sintió nuevamente expuesta y vulnerada ante el resto del personal médico.

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Al retomar sus actividades el 5 de marzo, constató que la residencia de mujeres, donde duerme y se asea, sigue siendo vulnerada, ya que el agresor mantiene ahí sus pertenencias personales y tiene acceso libre con llave al dormitorio.

Médica residente ha recibido amenzadas de ser mutilada

La doctora Covarrubias teme por su vida e integridad física, pues ha recibido amenazas de ser mutilada, y se suma la incertidumbre de ser despedida de la residencia para silenciar su caso.

Señala directamente al director del hospital, el Dr. Enrique Silva Salazar (quien funge en el cargo desde septiembre 2025), por negar las medidas de protección. Según su testimonio.

IMSS emite postura ante denuncia de doctora por acoso sexual

Por su parte, el Instituto condenó cualquier acto que atente contra la integridad de su personal, subrayando una política de cero tolerancia frente a la violencia y el acoso. Anunció quie se ha formalizado una colaboración con el Órgano Interno de Control, iniciando una investigación para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas o legales pertinentes bajo un estricto marco de legalidad.

Asimismo, la institución asegura estar brindando acompañamiento integral y atención prioritaria a la doctora afectada, activando protocolos de seguridad diseñados para salvaguardar su bienestar en el entorno laboral.

