El clima en México estará marcado por lluvias muy fuertes este viernes 13 de marzo de 2026 debido a la presencia del frente frío número 40.

De acuerdo con el reporte reciente del Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican cambios importantes en la temperatura en el país, pues seguirá la onda de calor.

¿Cómo estará el clima en México el 13 de marzo de 2026?

El frente número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

¿Cuál será el clima en CDMX el 13 de marzo de 2026?

Se pronostica que en el Valle de México haya cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente frío en la región y posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se prevé ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), los cuales pueden acompañarse de descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Te compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este viernes 13 en la #CDMX. pic.twitter.com/uokECvNOpt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 13, 2026

Lista de estados con lluvias fuertes el 13 de marzo de 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tabasco



: Tabasco Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca



: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Onda de calor en México: estados con altas temperaturas 13 de marzo de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste)



: Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa)



: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa) Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



