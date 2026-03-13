El municipio de Abasolo, ubicado en la región sur de Guanajuato, entró en estado de alerta debido a la manifestación de diversos movimientos telúricos. Este fenómeno, identificado técnicamente como enjambre sísmico, tuvo su epicentro en las inmediaciones del "Brinco del Diablo" o "Pico del Diablo".

La actividad telúrica generó preocupación entre la población local al confirmarse el desprendimiento de material pétreo y afectaciones en distintos inmuebles de la zona.

El mandatario municipal, Job Eduardo Gallardo, detalló que se contabilizaron 2 eventos sísmicos principales detectados en un lapso de solo 4 minutos entre cada uno.

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El enjambre sísmico inició a las 10:14 y concluyó a las 11:48 horas. En cuanto al balance de los daños, las autoridades locales emitieron un reporte oficial donde se descarta la existencia de personas heridas o fallecimientos.

Sin embargo, el saldo material incluye afectaciones en seis propiedades en total, desglosadas en cuatro oficinas gubernamentales y dos casas habitación, las cuales presentan fisuras en sus estructuras. Asimismo, se documentó un desgajamiento de rocas en la ladera oriente del Brinco del Diablo. Estos fragmentos de piedra se precipitaron hacia una barranca situada entre la colonia Guadalupe y Lomas de Santa María.

Debido a que este sitio es un trayecto habitual para estudiantes, el gobierno municipal determinó clausurar el acceso por considerar que no existen condiciones de seguridad para los transeúntes.

El alcalde realizó una inspección presencial en el área afectada acompañado por especialistas de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos y el departamento de Desarrollo Urbano.

Durante estas labores, se emplearon drones para ejecutar reconocimientos aéreos que permitieran evaluar la magnitud de los derrumbes. Gallardo recordó que el territorio de Abasolo es atravesado por ocho fallas geológicas, algunas de las cuales cruzan incluso vías de comunicación importantes como la carretera municipal.

Tras las revisiones terrestres y aéreas, el gobierno local descartó que las vibraciones fueran originadas por actividades humanas, como explosiones para minería o trabajos de construcción.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Científicamente, un enjambre sísmico se distingue de los terremotos convencionales porque no presenta una estructura clara de un sismo principal seguido de réplicas.

Según organismos internacionales de geología, estos fenómenos consisten en una acumulación de numerosos movimientos en un área reducida y un tiempo específico, donde el evento de mayor fuerza no necesariamente ocurre al principio del ciclo.