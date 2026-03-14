Clima en México se complica: Estados enfrentarán lluvias con granizo y calor extremo

El clima en México dará un giro este sábado 14 de marzo de 2026 con la presencia de fuertes lluvias en gran parte del país, mientras que las altas temperaturas seguirán haciéndose presentes el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta de una inestabilidad atmosférica para este sábado, generando cambios importantes en la temperatura, por lo que el pronóstico del tiempo advierte la presencia de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Cómo estará el clima en México el 14 de marzo de 2026?

Canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En la tarde, una línea seca se establecerá sobre el norte de México y propiciará vientos fuertes de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua; todas con posibles tolvaneras.

Simultáneamente, se pronostica viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

¿Cuál será el clima en CDMX? Pronóstico y temperatura 14 de marzo 2026

En el Valle de México, por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región y ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX), ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

¿En qué estados lloverá más el 14 de marzo de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz



: Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco

Pronóstico de temperaturas máximas 14 de marzo de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste)



: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas



: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío 41 para el próximo domingo 15 de marzo; será impulsado por una masa de aire ártico y generará un marcado descenso de la temperatura en el país durante la próxima semana.

