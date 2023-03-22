Autoridades de emergencia de California han desplegado equipos en todo el estado para enfrentar los impactos potencialmente dañinos de otro río atmosférico que azota el estado ya devastado por las tormentas. Más de 35 millones de personas en California bajo alerta meteorológica.

Más de 35 millones de personas en California, la mayor parte de la población del estado, estaban bajo algún tipo de alerta meteorológica.

Vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Vientos fuertes, tormentas eléctricas y chubascos afectaron este martes a la mayor parte del centro y el sur de California. En Los Ángeles, las autoridades meteorológicas informaron de fuertes ráfagas de viento que oscilaban entre 65 y 80 km/h y advirtieron que más lluvias fuertes llegarían a la zona durante las siguientes horas.

Autoridades piden a personas abastecerse de artículos de primera necesidad

Las autoridades estatales de transporte informaron sobre nieve y viento en las montañas de los condados Riverside y San Bernardino, en el sur de California. Las autoridades recomendaron a los residentes de la zona mantener un suministro de al menos dos semanas de alimentos, agua, medicamentos y combustible antes de la llegada de la tormenta que se fortalece rápidamente.

El departamento de transporte estatal para la región pidió que "por favor, evalúen viajar cuando las condiciones sean más favorables. Si deben salir, prepárense y manténganse a salvo".

La fuerte lluvia y la nieve podrían empeorar las condiciones de las comunidades que continúan sufriendo inundaciones debido al anterior río atmosférico que azotó el estado y que terminó hace apenas unos días.

Al menos 12 ríos atmosféricos solo esta temporada de invierno en California

California ha registrado al menos 12 ríos atmosféricos solo esta temporada de invierno que han asolado comunidades, desplazado a las personas y generado declaraciones de emergencia a medida que las aguas inundaron barrios, provocaron la crecida de los ríos, dañaron las carreteras y produjeron el deslizamiento de barro y rocas por las colinas.

"Ahora es el momento de asegurarse de que usted y su familia están preparados", instaron este martes a los residentes los funcionarios de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California.

"Este va a ser otro evento desafiante, probablemente no una tormenta extrema individualmente según los estándares históricos, pero una vez más, otro evento significativo que, además de todo lo que ha venido antes, va a causar algunos problemas importantes", dijo el científico del clima de la UCLA Daniel Swain.

No está claro cómo podría estar influyendo la crisis climática en el número de tormentas que azotan la costa oeste, pero los científicos la han relacionado con un aumento de la cantidad de humedad que retiene la atmósfera. Eso significa que las tormentas, como estos ríos atmosféricos, son capaces de traer más humedad tierra adentro, lo que provoca un aumento de las precipitaciones y de las inundaciones repentinas.

Se espera que la lluvia generalizada, la nieve de montaña y los fuertes vientos en partes del centro y el sur de California continúen este miércoles y se despejen gradualmente para el jueves, dijo la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Sarah Rogowski.

El mayor impacto probablemente se sentirá en el sur de California, que podría registrar alrededor de 25 a 76 mm de lluvia en las elevaciones más bajas y de 50 a 100 mm en las estribaciones para el jueves.