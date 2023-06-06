Perú alista extradición a EU de sospechoso de desaparición de Natalee Holloway

Perú ya se prepara para realizar la extradición a Estados Unidos de Joran van der Sloot, un holandés preso en el país por el asesinato de una joven peruana. La extradición, que posiblemente ocurrirá el jueves, sucede porque Van der Sloot es requerido para enfrentar cargos vinculados a la desaparición y presunto asesinato de Natalee Holloway, una adolescente de Alabama hace casi dos décadas, dijo el lunes el jefe de la Interpol del país andino.

En virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Van der Sloot se enfrentará a cargos de extorsión y fraude electrónico "como parte de un plan para supuestamente conducir a (la familia Holloway) hasta el cuerpo de su hija fallecida", según la justicia estadounidense.

La extradición temporal de Joran van der Sloot fue aprobada en mayo por la justicia de Perú, lo cual marcó un nuevo giro en el caso de la misteriosa desaparición de Natalee Holloway durante un viaje de graduación de secundaria a la isla caribeña de Aruba, en mayo del 2005, cuanto tenía 18 años. Según las investigaciones sobre el caso sin resolver, la joven fue vista por última vez con Van der Sloot y otro hombre.

"Va ser por vía aérea y posiblemente se lleve a cabo el jueves", dijo el coronel de la policía peruana Carlos López, jefe de la oficina de Interpol Lima, en una entrevista. El oficial dijo que para la extradición de Van der Sloot llegará a Lima una aeronave de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) a una base de la Fuerza Aérea de Perú. "Será en horas de la mañana (del jueves); vienen agentes federales".

El abogado de Van der Sloot, Máximo Altez, dijo que estaba presentando el lunes un recurso legal para detener la extradición, alegando que no respetaron los procedimientos. Paralelamente a eso, la embajada de Países Bajos estaba presentado una queja a la cancillería peruana, agregó.

Van der Sloot se encuentra en un penal de máxima seguridad en Lima, luego de ser trasladado el fin de semana desde una cárcel andina donde cumplía una condena de 28 años de prisión tras confesar haber estrangulado, golpeado y asfixiado en el 2012 a Stephany Flores Ramírez, una estudiante peruana de 21 años. Van der Sloot fue condenado por este crimen y sentenciado a 28 años de prisión.

Natalee Holloway murder suspect Joran van der Sloot ‘severely beaten’ in prison https://t.co/EQYuUOAYaP pic.twitter.com/vgDFDncTYK — New York Post (@nypost) May 30, 2023

El caso de Natalee Holloway

El caso de Natalee Holloway ocurrió en el año 2005. Holloway era una estudiante estadounidense de 18 años que desapareció durante un viaje de graduación a Aruba. El 30 de mayo de 2005, Natalee fue vista por última vez en un bar llamado Carlos'n Charlie's en Oranjestad, la capital de Aruba. Había estado de fiesta con sus compañeros de clase y se informó que fue vista por última vez saliendo del bar con tres hombres, incluído Joran van der Sloot. Holloway nunca regresó a su hotel y fue reportada como desaparecida al día siguiente.

A medida que se desarrollaba la investigación, Joran van der Sloot se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, no se encontraron pruebas concluyentes ni se descubrió el paradero de Natalee Holloway. La investigación se complicó debido a la falta de cooperación de los sospechosos y la falta de pruebas físicas.

A lo largo de los años, se realizaron varias búsquedas y excavaciones en Aruba en un intento de encontrar evidencia relacionada con el caso. También se llevaron a cabo interrogatorios y detenciones, pero ninguna de estas medidas condujo al descubrimiento de Natalee Holloway. Cinco años después de la desaparición de Holloway, Van der Sloot fue arrestado por el asesinato de la peruana Stephany Flores Ramírez.

