Maniatados, amordazados, pegados a las sillas: así es como tenían a niños con discapacidad en un supuesto centro de terapia infantil en Lima, Perú. Las autoridades locales ya cerraron la escuela.

A través de videos en redes sociales es como destaparon este caso de maltrato infantil contra menores de edad con padecimientos como autismo y trastorno por déficit de atención.

A decir de las madres, este centro llamado CETDIN y ubicado en el distrito de Comas, cobraba mil soles por el servicio, es decir, poco más de 5 mil 400 pesos mexicanos, bajo la falsa premisa de ayudarles a los niños a mejorar su desarrollo cognitivo.

VIDEO: Así maltrataban a niños autistas en Perú

Una antigua trabajadora del centro de terapias logró grabar las imágenes en donde los niños eran pegados a las bancas con cinta adhesiva o se la colocaban en la boca para que no hablaran.

“Mi hijo es autista, tiene seis años. No es posible que haya personas que maltraten de esa manera a nuestros hijos. ¿Con qué seguridad los vamos a mandar a un lugar donde encima cobran una fortuna? (…) Esos niños estaban siendo torturados, en este centro, amarrados a la silla para que no se paren, porque es propio de su condición, porque ellos no pueden estar mucho tiempo sentados”, relató una de las madres a la Alianza Informativa Latinoamericana.

Añadió que el pequeño no tiene la capacidad para hablarle de lo que sucedía en el plantel al volver a casa, lo cual agrava la situación.

🚨Padres de familia nos contactaron sumamente preocupados e indignados. Denunciaron presuntos maltratos contra sus niños. El hecho se registró en un centro de terapia para menores ubicado en comas, llamado CETDIN.🧵 pic.twitter.com/uTQbng8eHA — Politicamente_InsurrectoS (@InsurrectosPeru) November 8, 2024

Estos hechos ocurrieron en septiembre de 2024, pero la difusión reciente de las imágenes generó indignación entre las madres de familia que llevaban a sus pequeños a recibir supuestas terapias.

¿Quién es el director del centro de terapias en Lima, Perú?

Roger Baltazar Rodríguez, director del centro de terapias e identificado con estudios en bachiller en psicología, quedó denunciado por las madres de familia por los maltratos recibidos en contra de sus hijos.

El supuesto centro quedó clausurado, pero del agresor de los menores de edad quedó detenido y horas después fue liberado, sin haber sido procesado por las autoridades de Perú , ya que las autoridades alegan que los hechos no sucedieron en flagrancia.