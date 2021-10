Pese a escándalos Facebook con ganancias trimestrales de más de 9 mmdd

Facebook reportó ganancias de más de 9 mil millones de dólares en el último trimestre y su usuarios aumentaron pese a que la red social enfrenta una crisis por la competencia entre las nuevas apps y por anteponer el crecimiento a la seguridad. Sin embargo, la empresa de Marck Zuckerbert mantiene una buena relación con sus inversionistas, a pesar de los múltiples escándalos que ha enfrentado en los últimos meses.

Y aunque los ingresos de la empresa fueron menores, las ganancias aumentaron un 35%, algo que le dio a la empresa de Zuckerberg, una ganancia del 10% al cierre de los mercados, después de su reporte trimestral.

En cuanto a los ingresos netos, la empresa también tuvo un margen de crecimiento superior al del año pasado, pues reportó un crecimiento del 17%, con respecto al mismo periodo del 2020, lo que se tradujo en 9,200 millones de dólares. La cantidad de usuarios mensualmente aumentó un 6% a 2,810 millones.

El volumen de negocios entre julio y septiembre fue de 29.000 millones de dólares, 500 millones menos de lo que esperaban los inversores.

Tras conocerse los resultados, las acciones de Facebook subían 4% en los intercambios posteriores al cierre de Wall Street.

“Hicimos un buen progreso este trimestre y nuestra comunidad sigue creciendo”, dijo Mark Zuckerberg, director del grupo californiano, citado en el comunicado de resultados.

El grupo Facebook está enfrentado a múltiples controversias. El coloso de las redes sociales sabía de problemas como contenidos en Instagram tóxicos para adolescentes y desinformación en Facebook, pero optó por ignorarlos y privilegió las ganancias, según varias acusaciones.

Facebook Papers

Al menos una docena de medios de comunicación estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post y Wired publicaron documentos internos que se filtraron, apenas unas horas antes de la publicación prevista del informe de resultados de la empresa.

Los llamados “Facebook Papers” culpan al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, de que la plataforma se doblega a los censuradores estatales en Vietnam, permite que el discurso de odio aumente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas y sabe que su algoritmo alimenta la polarización tóxica en línea.

El artículo de The Washington Post publicado este lunes afirmaba que Zuckerberg había firmado personalmente una iniciativa del gobierno autoritario de Vietnam para limitar la difusión de las llamadas publicaciones “antiestatales”.

Un informe de Politico calificó los documentos como un “tesoro para la lucha antimonopolio de Washington” contra la plataforma, revelando charlas internas de los empleados sobre el dominio global de Facebook.

La relación entre Facebook y los usuarios más jóvenes también representa un problema para la empresa, según los “Facebook Papers” -una serie de documentos internos que difundieron a la prensa en Estados Unidos-, pues los usuarios adolescentes disminuyeron 13% desde 2019, año en que se proyectó una caída del 45% en los siguientes dos años.

La expectativa para los usuarios entre 20 y 30 años también mostró una disminución del 4%. Esto provocó una baja general de los usuarios diarios en el mercado publicitario de la compañía, pues mientras más jóvenes eran los consumidores, menos tiempo en promedio interactuaban con la plataforma.

“El problema del envejecimiento es real” en Facebook, de acuerdo con uno de los informes internos de la empresa citado por The Verge, donde investigadores de la empresa refirieron que si cada vez menos adolescentes eligen Facebook a medida que envejecen, la compañía enfrentaría una disminución más “severa” de usuarios jóvenes de lo que ya habían proyectado.

La situación a futuro para la empresa de Mark Zuckerberg es sombría, pues en los documentos se detalla que si no corrigen el rumbo, la red social podría perder a toda una generación, afirmación que va acompañada de una disminución de interacción por parte de los usuarios en Instagram.

Facebook calificó la información como una publicación parcial de sus estudios internos cuyo objetivo era el de crear una impresión negativa e inexacta sobre la red social, utilizada por miles de millones de personas.

La competencia de Facebook con las apps de tendencia

La red social ha perdido popularidad frente a otras apps, como TikTok, donde los usuarios pasan de dos a tres veces más tiempo que en Instagram o Snapchat, según las estimaciones de Facebook.

Facebook ha decidido impulsar diversas opciones para hacer de su plataforma algo más relevante entre los jóvenes, como una nueva versión de Grupos, donde se les permitiría alcanzar fines específicos. Incluso hay muestras de una especie de LinkedIn, donde la gente podría alojar currículums, buscar trabajo o asesoramiento especializado.