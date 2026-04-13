En su último vuelo, piloto baja al límite sobre su pueblo natal, ‘roza’ postes con un Boeing 757 y desata pánico

Un piloto de un Boeing 757 de la aerolínea Icelandair es investigado por las autoridades tras realizar un vuelo a baja altitud sobre Vestmannaeyjar, en Islandia, durante un trayecto comercial; la maniobra ocurrió en su último servicio antes de retirarse y no contaba con autorización de la compañía.

El hecho se registró durante un vuelo programado entre Frankfurt y Keflavik; de acuerdo con los primeros reportes, el capitán desvió momentáneamente la trayectoria para sobrevolar la zona donde creció, descendiendo a una altitud aproximada de 100 metros, lo que generó alerta entre residentes y pánico entre los pasajeros.

El avión involucrado es un Boeing 757 utilizado para transporte de pasajeros; tras el sobrevuelo, la aeronave continuó su ruta y aterrizó sin incidentes en el Aeropuerto Internacional de Keflavik, sin que se reportaran personas lesionadas.

Maniobra de piloto fue fuera de protocolo

La aerolínea confirmó en un comunicado que el sobrevuelo no estaba contemplado dentro de los procedimientos operativos; en vuelos comerciales, las maniobras deben apegarse a rutas y protocolos previamente establecidos por seguridad.

La jefa de operaciones de vuelo de la compañía indicó que el caso es considerado serio y será revisado internamente; también señaló que no es una práctica habitual ni autorizada dentro de la operación regular.

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ICELANDAIR REPORTS OWN PILOT TO POLICE OVER LOW FLYOVER INCIDENT.

Icelandair has taken a serious stance after one of its pilots allegedly flew a Boeing 757 (TF-ISR) below permitted altitude, nearly 100 m/328 ft over Vestmannaeyjar, during his final flight before retirement.



The… pic.twitter.com/DwjzuV3L0z — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 11, 2026

Investigación en curso tras último vuelo de piloto

El incidente ya es analizado por la empresa, que revisa los datos del vuelo, incluida la altitud y la trayectoria registrada durante el paso sobre la zona; además, el caso fue notificado a las autoridades correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento no se han dado a conocer sanciones ni medidas específicas contra el piloto, quien se encontraba en su último vuelo tras una trayectoria de más de cuatro décadas en la aviación.

Icelandair pilot under investigation after flying at a low altitude over the town of Vestmannaeyjar on Saturday.



The Boeing 757 was on a scheduled flight from Frankfurt when the pilot on his last flight went on a sightseeing flight over his childhood home in the Westman Islands… pic.twitter.com/bjxjTnUAgh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 12, 2026

Habitantes de la zona quedaron impactados y captan momento

Habitantes de Vestmannaeyjar reportaron el paso del avión a baja altura sobre viviendas y estructuras; algunos señalaron que la maniobra generó preocupación por la cercanía de la aeronave.

La aerolínea informó que dará seguimiento al caso conforme a sus procesos internos; mientras tanto, el incidente permanece bajo investigación para esclarecer las condiciones en las que se realizó el sobrevuelo.