VIDEO: Pink Floyd lanza canción en apoyo a Ucrania

Después una pausa de 28 años, el grupo británico Pink Floyd vuelve a juntarse para publicar este viernes un tema de apoyo al pueblo de Ucrania titulado Hey Hey Rise Up (Hey Hey Levántate).

Se trata de la primera canción que graba la banda desde el álbum The Division Bell (1994) e incluye la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, del grupo de rock Boombox, a quien acompañan dos históricos de Pink Floyd como David Gilmour y Nick Mason.

🇺🇦🌻 Pink Floyd's new single, Hey Hey Rise Up - feat Andriy Khlyvnyuk - is out now worldwide.



Download / stream at https://t.co/1pbIrENapV



All proceeds of the song will go to Ukrainian Humanitarian Relief.



Watch the full video with subtitles in Ukrainian and English below. pic.twitter.com/NqO71NAhaO — Pink Floyd (@pinkfloyd) April 8, 2022

Todos los beneficios que genere Hey Hey Rise Up irán destinados a la ONG Ukrainian Humanitarian Relief, según informó este jueves la legendaria banda londinense en su cuenta de Twitter.

Furia y frustración

"Nosotros, como tantos otros, hemos sentido la furia y frustración por este vil acto de invasión a un país independiente, pacífico y democrático, y por los asesinatos de su gente cometidos por una de las mayores superpotencias del mundo", escribió en el tuit Gilmour, quien tiene una nuera y nietos ucranianos.

El guitarrista y vocalista de Pink Floyd está acompañado en esta grabación, además de por Mason, miembro fundador del grupo en 1965, por otros colaboradores habituales como el bajista Guy Pratt y el teclista Nitin Sawhney.

El tema, finalizado en los estudios la pasada semana, tomó partes de la voz de Khlyvnyuk de un clip que colgó el artista de Ucrania en la red social Instagram, en una actuación en la plaza Sofiyskaya de Kiev.

Canción ucraniana de protesta

Desde ese simbólico lugar, Khlyvnyuk entonó una conocida canción ucraniana de protesta, cuya última frase da título al nuevo tema de Pink Floyd.

El videoclip de Hey Hey Rise Up es obra del director y guionista Mat Whitecross, mientras que la carátula del sencillo, diseñada por el artista cubano Yosan León, lleva el dibujo de un girasol, la flor nacional de Ucrania.

Pink Floyd se creó a mediados de la década de 1960 y ayudó a forjar la escena sicodélica de Gran Bretaña antes de lanzar The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall.

El miembro original Roger Waters dejó la banda en 1985, y los integrantes restantes grabaron juntos por última vez para el álbum de 1994 The Division Bell.

