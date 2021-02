Placenta puede bloquear transmisión de Covid-19 al feto: Estudio

El estudio publicado en la revista The Journal of Clinical Investigation tiene como intención demostrar que la tecnología aplicada para el análisis molecular de los tumores fue usada para hacer un análisis clínico, morfológico y molecular completo en las placentas de mujeres embarazadas con y sin infección por Covid-19, donde se demostró que aunque el virus puede infectar la placenta, no hubo tramisión de la madre al feto, esto durante la primera ola en Italia.

Para llevar a cabo el estudio en el Vall d’Hebron Instituto de Oncología, se analizaron 37 mujeres embarazadas, 21 de las cuales habían confirmado una infección por SARS-CoV-2 en una prueba PCR.

“Gracias a este trabajo hemos podido constatar que, aunque el virus puede infectar la placenta, en ningún caso se produjo una transmisión vertical de la madre al recién nacido, lo que apunta a que la placenta puede ser una barrera materno-neonatal eficaz contra el virus, incluso en presencia de una infección grave”, dijo el doctor Paolo Nuciforo, jefe del Grupo de Oncología Molecular de Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), y coautor del trabajo junto con el Dr. Joan Seoane.

Otro de los colaboradores del estudio, Matías Chacón, mencionaron que “es fundamental entender de este trabajo en el que se desprende que la placenta tiene un rol importantísimo en bloquear la transmisión del virus al feto. Y la presencia del virus en la placenta dependiendo la cantidad de carga viral que haya generado una reacción inflamatoria mayor o menor. Si la reacción inflamatoria es muy grande la placenta puede ser dañada pero no hay infección en el feto":

Los especialistas mencionan que el estudio muestra la gran capacidad que tiene el organismo de generar una reacción inflamatoria o una respuesta inmunológica adaptativa que generan anticuerpos.

Estas formas de reaccionar no solamente contra un virus, sino también contra el cáncer. Los científicos señalan que hay algo en común entre el SARS-CoV-2 y las células tumorales, ya que ambas “desarrollan diferentes estrategias para escapar del control del sistema inmunitario”.

Los médicos dicen que la investigación da pie para poder seguir entendiendo y comprendiendo los mecanismos de evasión, ya sea de un virus o de una célula tumoral en el sistema inmune.