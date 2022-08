¡Plaga de cochinillas! Invadieron casas y calles de Xcunyá en Mérida

Una plaga de cochinillas invade las casas, techos y calles de Xcunyá comisaría de Mérida, Yucatán.

Habitantes están asombrados por las cantidades del bicho bolita, como también se le conoce, que desde hace varios días llegaron a la localidad.

“Pues ya tiene un mes que comenzó. Lo fumigan, pero sale más. No ves las paredes, es una plaga, lo matas, pero vienen más, peor vienen”, explicó José Cauich, habitante de Xcunyá.

¡Están por todos lados! Cochinillas invaden Xcunyá en Mérida

Hicimos un recorrido por la zona y pudimos constatar su presencia en por lo menos doscientos domicilios de esta localidad.

Para evitar que entren, las están matando.

¿Doscientas familias afectadas? Doscientos o hasta más verdad, yo creo Estamos usando ácido, cal, solo para controlar y para que no entre en la casa”, aseguró Roberto May, unos de los habitantes afectados.

Agregó José Cauich: “No muerden, no muerden, pero por los niños que le digo, hay niños chicos, ellos no saben, hay nenes chicos que entren a sus casas por la mañana, puede entrar en su oído o en su nariz, pueden afectar a un bebé, son niños ellos no saben”.

Biólogos señalan que la cochinilla no representa un riesgo para el ser humano.

Enfatiza Fernando Puc, biólogo: “Estos crustáceos los podemos encontrar en zonas con alto grado de humedad, ya que se alimentan de la materia orgánica fresca. No causa peligro para las personas. En el caso de plaga de estos crustáceos es muy común encontrarlos en época de lluvia debido a que en nuestro estado la gran cantidad de humedad aumenta en esta temporada”.

Combaten plaga de cochinillas en Mérida

Respecto al tema, autoridades municipales indicaron que se realizan jornadas de fumigación en la zona.

Ante las inquietudes de los productores locales de miel sobre la implementación de fumigaciones en la comunidad, el personal del Ayuntamiento de Mérida y de la Secretaría de Salud de Yucatán, sostuvieron reuniones con ellos para explicarles los detalles técnicos y garantizar que estas acciones no tendrán efectos en las abejas meliponas.

Se informó que, debido a la elevada humedad de los últimos días, se multiplicó la población de cochinillas en la zona, por ese motivo se presentó la estrategia de trabajar primero en 40 predios con una fumigación focalizada en el interior y el perímetro para disminuir la presencia de estos insectos en el lugar.