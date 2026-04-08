Morena se impone: Alcanza mayoría calificada y diputados avalan el Plan B

Con 377 votos a favor, legisladores de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano respaldaron en lo general el "Plan B", mientras que los 102 votos en contra provinieron del PAN y el PRI.

La votación confirmó la mayoría del bloque oficialista, que logró sacar adelante el dictamen en medio de un debate marcado por fuertes confrontaciones.

Debate por Plan B marcado por acusaciones

La discusión estuvo atravesada por serias diferencias entre oposición y mayoría, incluyendo acusaciones de “narco políticos” y señalamientos por legisladores “chapulines” que, según la oposición, dieron al bloque oficial una sobrerepresentación.

A pesar de ello, el dictamen avanzó y ahora los diputados discuten la reforma en lo particular. En esta nueva etapa, se han presentado más de 50 reservas que buscan modificar distintos puntos de la reforma electoral, por lo que se prevé un debate prolongado en el pleno.

#URGENTE | Con 377 votos a favor y 102 en contra, @Mx_Diputados aprobó en lo general el polémico Plan B.



El debate avanza entre acusaciones de narcopolítica y reproches por legisladores chapulines que dieron sobrerepresentación al oficialismo.



Con más de 50 reservas en juego,… pic.twitter.com/eJ0bpgVnwt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Señalamientos contra el Plan B se intensifican en el Congreso

En los recientes días, legisladores han cuestionado la falta de sustento en los supuestos ahorros que plantea la reforma y han señalado que podría tratarse de una medida que desvía la atención de otros problemas del país.

También han alertado sobre posibles afectaciones a la estructura institucional y al federalismo, al considerar que se imponen criterios desde el ámbito federal que impactan a los congresos locales.

Además, han insistido en que la reforma no garantiza una reducción real del gasto y han advertido inconsistencias en su redacción, así como la aplicación de medidas uniformes en municipios con realidades distintas.

*Información en desarrollo