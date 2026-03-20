¿Está en riesgo el plan B de la reforma electoral? Esto dicen legisladores

El plan B de la reforma electoral sigue en riesgo de colapso por las diferencias del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con los cambios que, de última hora, aplicó Morena en la fecha para realizar la revocación de mandato de la presidenta de la República.

“Que se precise lo relacionado con ratificación o revocación de mandato son los asuntos que se están conversando y lo seguiremos haciendo en estos días”, Alejandro González Yáñez, senador del PT.

Revocación de mandato en agosto de 2027

Según el Partido del Trabajo y el Verde, existía el compromiso con Morena de efectuar la revocación de mandato en agosto del próximo año, pero no en el día de la jornada electoral. Por eso exigen a Morena que cumpla lo acordado.

“Esperamos mejor que se nos precise la propuesta y entonces sí ya tomamos una decisión todo el grupo parlamentario del PT y la dirección nacional del PT”, dijo Alejandro González Yáñez, senador del PT.

“Estamos también en un momento de evaluación y es también lo que ellos están haciendo”, comentó Manuel Velasco, senador del PVEM.

¿Qué ha dicho Monreal del plan B de la reforma electoral?

Para el diputado de Morena, Ricardo Monreal, es necesario que el PT y el Verde cumplan su palabra de apoyar el plan B, a pesar del incumplimiento del acuerdo de su partido.

“Los tres hicieron fe de que estarían juntos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión; todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”, expresó el coordinador de diputados de Morena.

Oposición mantiene su rechazo a la reforma

Manuel Añorve, coordinador de senadores del PRI, comentó: “Estamos listos para dar un debate con argumentos y votarles en contra el plan Maduro, el plan con maña que está mandando Morena y el gobierno al Senado de la República”.

“No quiere Morena que el partido que reciba dinero de los narcos pierda el registro, lo cual para nosotros es un irreductible, y no quiere Morena acabar con la sobrerrepresentación. Esta es la peor trampa en contra de los ciudadanos”, añadió Ricardo Anaya, coordinador de senadores del PAN.

Será hasta el lunes próximo, en la reunión de comisiones, cuando la bancada de Morena defina si decide respetar el acuerdo original con sus aliados o les da la espalda y pone en riesgo el llamado plan B de la reforma electoral.