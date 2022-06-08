VIDEO: Policía pide bote para arrestar a un hombre en Florida

La oficina del alguacil del condado Volusia en la Florida, publicó imágenes que muestran a agentes de la policía mientras toman prestado un bote para perseguir a un hombre acusado de robar una moto de agua.

Los uniformados capturaron a un hombre en pleno río mientras este trataba de robarse una moto de agua en Ormond Beach, Florida. Su arresto se pudo efectuar gracias a que una familia prestó su bote para que la policía efectuara una persecución.

El sospechoso de robo de una moto de agua, nunca pudo poner en marcha la unidad acuática por lo que se quedó flotando sobre ella en aguas del condado Volusia en Florida. Cabe señalar que el hombre que intentó robar la moto de agua, no sabía nadar.

Conforme al último reporte de las autoridades, cerca de las 12:30 pm del pasado domingo (5 de junio de 2022) se reportó el robo de una moto acuática por lo que agentes se sumaron para apoyar a los oficiales del Departamento de Policía de Ormond Beach.

Luego de su llegada al muelle, los uniformados se encontraron con una familia que se disponía a salir a bordo de su bote. En un inicio les pidieron que los llevaran hacia donde se encontraba el sospechoso, sin embargo la familia le ofreció a la policía que tomaran su embarcación por lo que estos emprendieron la búsqueda del hombre en el río.

#RT @nowthisnews: Deputies in Volusia County, FL, borrowed a family’s boat to chase after a suspected jet ski thief.



Authorities said the man 'had been unable to get the watercraft started, but decided to float away on it anyway.' The suspect was taken … pic.twitter.com/qa4NSffreH — T.N.T VIRAL US 🇺🇲 (@TNTVIRALUS) June 7, 2022

Sujeto intenta robarse una moto acuática pero no sabe nadar

El video captado por la cámara corporal de uno de los uniformados se puede observar justo el momento en que localizan al hombre flotando sobre la moto de agua, la cual nunca pudo "encender".

Apuntándole con sus armas, los oficiales le ordenan levantar las manos y nadar hacia el bote donde se encontraban los agentes. Sin embargo, el hombre les dijo que no sabía nadar. De hecho hasta uno de los policías le cuestionó cómo intentaba robar una moto acuática si no sabía nadar.

Los uniformados le lanzaron una cuerda para poder acercar la moto de agua mientras que le cuestionaron al hombre si tenía algún tipo de armas. Identificado como Ronald Williams, el sospechoso de 48 años fue arrestado sin mayores incidentes y ahora enfrenta cargos de hurto mayor y allanamiento con una fianza de 3 mil dólares, un 60 mil pesos.

La Oficina del Alguacil del condado Volusia en la Florida, agradeció la colaboración de la familia de Ormond Beach por prestar su bote a los policías que arrestaron al sospechoso. Cabe señalar que tanto el bote como la moto acuática fueron devueltas a sus dueños.