Policía de Chihuahua carga de caballito a abuelito durante inundación

Una mujer policía de la capital de Chihuahua se hizo viral por el heroico rescate que protagonizó durante las inundaciones.

La oficial Brenda Arzaga Loera no dudo en ayudar a un adulto mayor quien quedó dentro de su auto atrapado en medio de una inundación.

Caminó hasta él y “de caballito” lo cargó para evitar que se mojara o pudiera lastimarse.

Policía rescata heroicamente a abuelito durante inundación

Brenda narra así los momentos que vivieron: “También recordé que en ese camellón había unos desniveles por lo que decidí bajar de mi patrulla, el caballero sí me pedía auxilio me pedía que lo ayudara que me acercara con él igual si le dije que me permitiera ya que había recordado que había unas alcantarillas a lo largo mi temor era que se encontraran abiertas, esa era mi preocupación. El caballero me dijo que se iba a subir al toldo le indique que estaba perfecto que me diera oportunidad de llegar con él. A lo que yo le sugerí que se subiera a mi espalda se me hizo fácil la verdad, no pensé que pesara tanto, yo ya quería que estuviera seguro el ciudadano”.

Y así ocurrió, el hombre subió “de caballito” a la espalda de la oficial de policía, ella caminó entre el agua hasta llegar a su patrulla. Ahí el abuelito pudo subir a la unidad y quedar copletamente a salvo.

¿Quién es la heroica policía de Chihuahua?

Brenda Arzaga Loera es una licenciada en criminología, con especialidad criminal, siempre quiso trabajar en el campo y su objetivo es ayudar a la gente.

Además de su día a día cuidando a toda una ciudad tiene también un deber en su hogar.

“Bueno pues Brenda cuida a su papá, tenemos un papá que ya está avanzado de edad entre mis tíos y mis hermanos cuidamos a mi papá y es nuestra principal prioridad ahorita en casa”, asegura Brenda.

La oficial brenda espera poder seguir cumpliendo con su deber, con el toque humano que le da todos los días a su profesión.