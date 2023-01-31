Policía detiene a hombre que golpeó a su novia en TikTok

La policía de España detuvo al hombre que golpeó a su novia, conocida como Simona, cuando transmitían juntos un directo a través de la red social china TikTok. El incidente ocurrió el fin de semana pasado y se volvió viral en redes sociales.

Tras su difusión, el video llegó a las autoridades de España, por lo que detuvieron al hombre cuando la pareja fue a la comisaría para denunciar que recibían amenazas e insultos desde que el video de la agresión se dio a conocer.

A través de su cuenta de Twitter, la policía de España confirmó la detención del hombre que golpeó a su novia Simona durante un director en TikTok.

“Detenido en Soria el hombre que abofeteó a su pareja durante un video en directo en redes sociales”, compartió la policía.

🚩Detenido en #Soria el hombre que abofeteó a su pareja durante un vídeo en directo en #RedesSociales



➡Los hechos se produjeron el pasado fin de semana y el vídeo se hizo viral en varias plataformas#EstamosPorTi#SomosTuPolicía pic.twitter.com/1uTXUzlZbs — Policía Nacional (@policia) January 31, 2023

Hombre golpea a su novia en directo de TikTok

Los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado pasado, cuando la joven de 23 años de edad platicaba en línea con otros amigos mientras compartían un directo a través de TikTok.

La chica le pidió a su pareja que se asomara a la pantalla, pero el hombre respondió dándole una bofetada en vivo. La novia reaccionó disculpándose y justificando que había sido su padre quien le propinó el golpe.

Sin embargo, horas después el hombre y su novia compartieron otro video en el cual aseguraron que el golpe había sido actuado para atraer más seguidores.

En ese clip, Simona dijo que “la actuación” habría cumplido su cometido y que ahora tenía el suficiente dinero para irse de viaje con su pareja y que si la gente no quería creerle era su problema, finalizó diciendo que para ella el caso ya estaba cerrado.

En los comentarios los usuarios le respondieron que con eso no hay que jugar pues muchas mujeres sufren violencia intrafamiliar y no es la manera. Otros internautas creen que Simona es víctima y se niega a reconocerlo, por lo que incluso arrobaron a las instancias policiales para que investigara el caso, lo que rindió frutos con la detención del sujeto.