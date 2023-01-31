Tiktoker recibe bofetada en transmisión en vivo y lo justifica

En redes sociales un caso de violencia en una transmisión en vivo a través de TikTok llamó la atención de los usuarios. En una transmisión en vivo una tiktoker de nombre Simona interactuaba con otros tres chicos cuando alguien le propina una bofetada, ante la mirada atónica de los otros jóvenes que se muestran preocupados.

Simona en la transmisión afirma que fue su padre el que la golpeó, sin embargo, horas después Simona en un video acompañada de su pareja dice que todo fue actuado.

La usuaria de Twitter, Gema MJ es la que recuenta la historia, la cual ha generado preocupación pues aunque Simona acompañada de su pareja, "explica la situación" diciendo que fue una estrategia para ganar seguidores, la cual le habría resultado, quienes han visto el video sospechan que ahora Simona trata de ocultar una realidad.

En su video, Simona dice que "la actuación" habría cumplido su cometido y que ahora tenía el suficiente dinero para irse de viaje con su pareja y que si la gente no quería creerle era su problema y que para ella el caso ya estaba cerrado.

La chica a la que pegaron en directo ahora sale con su pareja admitiendo que fue él quien lo hizo y no su padre, pero que todo era un "show para ganar dinero y seguidores". Puede ser mentira y que esté intentando protegerle, o que sea verdad y estén jugando con algo muy grave. pic.twitter.com/hAtDQQtDC2 — Gema MJ (@gmaemejota) January 29, 2023

En los comentarios los usuarios le dijeron que con eso no hay que jugar pues muchas mujeres sufren violencia intrafamiliar y no es la manera, y muchos más creen que la misma Simona es víctima y se niega a reconocerlo, por lo que incluso arrobaron a las instancias policiales para que investiguen el caso.

No es el único de caso de violencia

Hace unos días una tiktoker peruana que hacía videos para la red social, bailando y mostrando sus rutinas de ejercicio fue asesinada por su esposo, frente a su hijo.

El sujeto dijo estar celoso por los videos que hacía, la joven madre peruana, Marilyn Martínez, que contaba con casi 400 mil seguidores y sus videos alcanzaban millones de vistas. El sujeto fue detenido y acusado por el homicidio.