Policía realiza operativo contra la mafia en 8 países de Europa, cerca de 200 detenidos

Policías de Alemana y de Italia detuvieron este miércoles a más de 100 personas en un operativo contra la mafia ‘Ndrangheta italiana, dijeron la fiscalía alemana y autoridades policiales de ambos países. La operación se extendió en 8 países de Europa.

Más de mil policías participaron en el operativo

En el operativo, realizado con la colaboración de Europol y Eurojust, han participado más de un millar de agentes en Alemania y otros 1,400 en Italia, el punto principal de la actuación policial.

Operativo realizado en ocho países

En total, se han efectuado 147 registros policiales en Italia, Alemania, Bélgica, así como en España, Francia, Portugal, Rumania y Eslovenia.

La ‘Ndrangheta el grupo mafioso más poderoso de Italia

La mafia ‘Ndrangheta tiene sus raíces en la región meridional de Calabria, en punta de la bota italiana, y ha superado a la Cosa Nostra para convertirse en el grupo mafioso más poderoso del país y en una de las mayores redes delictivas del mundo.

Las detenciones forman parte de un operativo coordinado por investigadores de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España, según las autoridades alemanas.

Acusados de varios delitos

Los sospechosos están acusados de blanqueo de capitales, evasión de impuestos, fraude y contrabando de drogas, asociación delictiva de tipo mafioso, posesión y tráfico de armas.

La policía italiana de los Carabinieri llevó a cabo 108 detenciones en diversas ciudades del país en el marco de una investigación con base en la ciudad meridional de Reggio Calabria, dijo en un comunicado. Otras 15 personas fueron detenidas por orden de la policía en el puerto noroccidental de Génova.

La policía alemana también detuvo a decenas de sospechosos en redadas realizadas de madrugada.

Más de tres años duró la investigación

La policía estatal de Baviera dijo que las detenciones eran el resultado de más de tres años de una investigación bautizada como "Operación Eureka".

Dijo que los investigadores italianos y belgas creen que el grupo delictivo contrabandeó cerca de 25 toneladas de cocaína entre octubre de 2019 y enero de 2022 y canalizó más de 22 millones de euros (24.2 millones de dólares) desde Calabria a Bélgica, Países Bajos y Sudamérica.

Entre los detenidos en Alemania hay cuatro personas en Baviera, 15 en Renania del Norte-Westfalia y 10 en el estado suroccidental de Renania Palatinado. La policía incautó posibles pruebas en decenas de lugares, incluidas viviendas y oficinas.

Dos sospechosos que estaban siendo investigados en el estado occidental de Sarre fueron detenidos en Italia. La policía no los identificó, limitándose a decir que uno tenía 47 años y el otro 25.

La agencia de noticias Belga asegura, entretanto, que, por el momento, los detenidos en Bélgica son 13, mientras que, en Francia, hay tres personas arrestadas y otras tantas entre Portugal, Rumania y España, con una persona detenida en cada uno de esos tres países.

Según la policía española, el único detenido en España ha sido aprehendido en la ciudad sureña de Málaga. El cuerpo de seguridad no ha ofrecido más detalles.

En Bélgica, los agentes han efectuado 25 registros en el área de la localidad valona de Limburgo, que han resultado en la detención de 13 sospechosos de pertenecer a la ‘Ndrangheta.

Siete de ellas están reclamadas por la justicia italiana, según la fiscalía belga. Además, los agentes se han incautado de cuatro vehículos de lujo, al menos 60,000 euros en efectivo y "varias armas prohibidas".

Los arrestados son sospechosos de participar en "varios transportes de cocaína entre Sudamérica y Europa occidental", así como del "lavado del producto de dichos transportes mediante diversas empresas legales".