VIDEO: Trenes se descarrilan y provocan incendio en Colima; hay heridos

En la comunidad de Cuyutlán, Colima, dos trenes y 22 vagones que transportaban mercancía se descarrilaron, lo que provocó el incendio de ambas máquinas y dejó varios heridos.

El accidente ocurrió la madrugada de este 20 de marzo, a un kilómetro del crucero de la carretera que conduce a la comunidad de Cuyutlán, con dirección a Colima.

El fuego fue sofocado por la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería, que brindó atención a tres lesionados, identificados como integrantes de la tripulación; se reportó que no tenían heridas de gravedad.

De acuerdo con Protección Civil Estatal de Colima, este descarrilamiento no dejó afectaciones a la vialidad ni fue necesaria la evacuación de la población.

🚨 Descarrilan trenes en Cuyutlán; reportan heridos e incendio ⁣

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Un grave accidente ferroviario sacudió al municipio de Armería, Colima. Durante la madrugada de este viernes, se registró el descarrilamiento y posterior choque de locomotoras a un kilómetro del crucero hacia la… pic.twitter.com/aQ36om3GKN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

En redes sociales se compartieron videos del incendio de los trenes, que inició cuando una de las locomotoras se descarriló e impactó a la otra unidad. Se puede observar que incluso parte de la maleza en la zona fue alcanzada por las llamas.

Según Protección Civil Estatal, en los vagones que descarrilaron se transportaba pellet, unos pequeños cilindros que se utilizan como combustible y que se elaboran principalmente con residuos de madera.

Otro tren descarrilado deja una víctima mortal en Aguascalientes

En las últimas horas se reportó otro accidente de tren, el cual ocurrió en el estado de Aguascalientes y desafortunadamente el saldo fue de una persona sin vida.

Presuntamente, en los vagones viajaban migrantes originarios de Honduras, que habrían salido de Irapuato y cuando la unidad cruzaba por Aguscalientes, la locomotora se salió de sus carriles.

Por este accidente una persona murió y al menos seis resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad; todos los afectados fueron atendidos por paramédicos.

