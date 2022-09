Policías no se metieron en fila de pollos rostizados, atendían reporte

Hace unos días circuló un video en redes sociales en el que se observan unos policías de Cuautitlán Izcalli llegando a un establecimiento de pollos rostizados y presuntamente intentan meterse en la fila, causando la molestia de las personas que esperaban turno, entre ellos un hombre que les reclama y minutos después es arrestado.

Resulta que el video fue grabado el 16 de agosto cuando policías de Cuautitlán Izcalli, llegan a un establecimiento de pollos rostizados y se manejaba la versión de que los uniformados intentaron brincarse la fila, pero que uno de los clientes los encaró.

“Si no está haciendo nada, te explico por ser servidor público piensan que pueden hacer lo que quieran, pero no se trata de eso, verdad, estoy grabando, que pasó, si los tengo grabados, como tratan a la gente”, indicó el ciudadano molesto.

Los uniformados lo cargan, lo detienen y se escucha el llanto de una menor, ahí termina la grabación viral.

Sin embargo, Fuerza Informativa Azteca conversó con las autoridades y dieron a conocer su versión de lo ocurrido en el establecimiento de venta de pollos rostizados.

Policías no se metieron en la fila

El comisario de la policía de Cuautitlán Izcalli, Mario Alfredo López, aseguró que los policías no acudieron a comprar un pollo rostizado, como circuló en redes y trascendió en medio de información.

“Llegaron en atención a un llamado de una persona que estaba siendo agredida por el sujeto que es detenido y se ve en el video y en atención a ellos se presentan a petición de parte lo trasladan a la oficialía calificadora por alteración del orden y es así como se dan las cosas”, refiere.

Según su reporte, el detenido discutió con otro cliente, argumentaba que él había llegado primero y también agredió verbalmente a los policías .

“Refieren también en los informes que esta persona que aparece en el video quien es asegurado estaba en estado etílico por lo que empieza hacer insultos y agresiones también hacia los policías, aun así, lo invitaron, lo incitaron a que se desistiera que pues realmente acabara de su pedido que ya también lo iban atender y que las cosas quedaran ahí siguió insultado a los elementos”, agrega el comisario.

El encargado del local de pollos rostizados, refirió: “que el chavo que estaba aquí ya no trabaja, estaba a prueba unos días y ya le dieron las gracias porque no, no aguantó el trabajo”.

Finamente, se informó que detenido pagó una multa de 92 pesos y salió en libertad.