VIDEO: Policías de Zapopan detienen a familia y presuntamente le roban 2 mil pesos

Una familia fue detenida, amedrentada y presuntamente asaltada por policías municipales de Zapopan, en Jalisco. Todo esto ocurrió ante la mirada de dos niñas, quienes son hijas de la pareja que viajaba a bordo de una camioneta.

Lo que parecía un trayecto tranquilo en su vehículo por carretera a Saltillo, terminó en un mal rato para una familia, de dos adultos y dos menores de edad.

Un video difundido en redes sociales, evidenció cómo los dos elementos de la Policía de Zapopan que iban en la patrulla con placas JY-32- 687, les marcaron el alto para una presunta revisión.

En la grabación registrada por una de las tripulantes se ve cómo dos niños observan a los uniformados, mientras revisaron sus maletas, la familia se dirigía al aeropuerto.

Familia acusa a policías de robarles 2 mil pesos

Cuando los oficiales señalaron que le harían otra revisión al chofer, se negaron a esto, uno de los policías intentó arrebatarle el celular a la mujer y ahí se alteraron los ánimos.

-Pásale para acá que le voy hacer una revisión, pide el oficial.



-Tu cartera no vas entregar nada eh, porque tienen esa mañita, tu cartera es personal, qué ocupa, aquí estate, una revisión, no, no, no me va a revisar, porque tiene la mañita, contesta la mujer que graba el momento.

Después, la familia denunció en redes sociales que los dos policías les habían quitado presuntamente dos mil pesos.

Retiran a policías de patrullaje en Zapopan

Por esta situación, el gobierno de Zapopan informó que el caso pasó a la dirección de investigación y supervisión interna en tanto y los elementos fueron retirados del patrullaje.

“La policía está facultada para detener a personas cuando se esté viendo alguna acción sospechosa, alguna acción que pudieran ser algún ilícito, que estén cometiendo alguna infracción, la policía está facultada para ello, lo que debemos de explorar es el por qué se les detuvo, y cuál fue la razón y que podemos hacer en la investigación necesaria”, dijo Isaura Amador, presidenta Interina de Zapopan.

Los elementos permanecerán fuera de las calles en tanto que se agote la investigación.