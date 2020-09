AMLO sugiere a opositores adelantar fecha de consulta para revocación de mandato

21 de septiembre.- Luego de dos días del campamento que se instaló en avenida Juárez en la Ciudad de México en donde manifestantes amagan con quedarse hasta la renuncia de López Obrador, el mandatario mexicano enfatizó que respeta su derecho a manifestarse y podrían solicitar que se adelante la revocación de mandato para que no se queden tanto tiempo.

“Entiendo que es un movimiento pacífico, civil y no pretenden un derrocarme o un golpe de estado, y hay un mecanismo que creamos que antes no existía, que es la revocación de mandato donde se va a preguntar si quieren que me quede o me vaya en el 2022 y pueden estar hasta entonces y no quedarse hasta el 2024” dijo, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera de este lunes.

Detalló que si ellos solicitan que se haga la revocación de mandato en junio del próximo año y no hasta marzo del 2022. “Yo estaría de acuerdo en que se adelantara para darles opciones y no se queden tanto tiempo”, dijo López Obrador.