Habrá una recuperación económica rápida tras caída por COVID-19: AMLO

28 de junio.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se cumplirá con su pronóstico de la economía, y cuya recuperación será en V, esto derivado de la caída económica ocasionada por el brote de COVID-19 y adelantó que el próximo 2 de julio, fecha que se cumplen dos años de su triunfo electoral dará más información acerca del tema.

“Se está cumpliendo nuestro pronóstico, la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida, siempre hablé de una V, la caída, tocar a fondo y salir hacia adelante. Algunos analistas piensan que no va a ser una V sino una L que caímos y vamos a seguir abajo, con recesión economía y no es así”, señaló el mandatario a través de un video publicado en redes sociales.

Agregó que se va a cumplir el pronóstico económico y no es solo optimismo, “sino que estoy revisando cifras y puedo adelantar algunas cosas”.

Señaló que en abril se perdieron 555 mil empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, en mayo la caída fue menor se redujo a 345 mil empleos perdidos y en lo que va de junio y de acuerdo a datos preliminares ya solo son 70 mil empleos.

“Estoy pensando, que ya julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, si no hay empleo, se va mantener”, señaló.

Mencionó que se seguirán destinando los apoyos a la población en general, la cual tendrá liquidez para que siga el flujo de la economía para así seguir creando empleos y que el gobierno seguirá impulsando la industria.

“Todo esto se complementa con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el 1 de julio, en un momento muy oportuno, porque esto va a significar más inversiones, va significar más empleo, más bienestar para México; y nos va apoyar mucho a la recuperación pronta de la economía”, agregó.

El presidente también pronosticó que en el primer semestre del año las remesas aumentarán 10% por lo que agradeció a los mexicanos en el extranjero.

“En este semestre de enero a junio, el incremento de las remesas va a llegar al 10% a pesar de la crisis económica y la pandemia. Entonces esto significa reactivar la economía de nuestro país porque este dinero llega a 8, 10 millones de familias pobres de nuestro país”, indicó.

López Obrador señaló que se seguirá enfrentando al COVID-19 y a la delincuencia en el país.

“Vamos adelante, vamos a seguir, vamos a seguir enfrentando al COVID-19, a la delincuencia para garantizar la paz, la tranquilidad, vamos a salir de la crisis económica y, desde luego, vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo”, señaló.