Aprueban en lo general y particular Plan B de Reforma Electoral

Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general y en lo particular el primer paquete de reformas electorales a leyes secundarias del plan B, del presidente López Obrador. Solo hicieron un cambio a la minuta propuesta por el Senado y se regresó a la Cámara alta para su validación.

Se eliminó la propuesta del Partido Verde que permitiría a los partidos que postulen candidaturas comunes se traspasen votos. Esto se da luego de que el presidente López Obrador advirtió que vetaría esa disposición si no se quitaba.

Ahora el Senado decidirá si acepta o no la modificación hecha por los diputados, pero eso tendrá que ser en un periodo extraordinario o hasta febrero en el nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Y es que las reformas a cuatro leyes se presentaron en una sola iniciativa y quedaron integradas en una minuta.

Las reformas que se regresan al Senado son Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Partido Verde propone cambió que ellos mismos presentaron.

El cambio realizado fue propuesto por el mismo Partido Verde quien impulso en el Senado introducir en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que “Los partidos que postulen candidatos bajo la figura de Candidatura Común deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”. Hoy quedo sin efecto en el decreto después de varias horas de negociación con el propio gobierno y sus aliados de Morena y PT.

Carlos Puente, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, sostuvo “En el Verde no necesitamos de ayudados para nadar, desde el 2009 hemos estado muy por encima de lo que establece para obtener el registro nacional… No, yo soy hipócrita. Los hipócritas son aquellos que querían la candidatura común en la ley general, pero de closet, porque no se animaban y a pedir lo que querían. Querían confrontarnos con el presidente de la República. Pero qué creen: no hay de piña. No va a haber”, dijo en la tribuna de San Lázaro.