Corrigen horario estacional para el estado de Chihuahua

La Cámara de Diputados corrigió el error que dejo fuera del horario estacional a los municipios fronterizos de Chihuahua y que ya costo perdidas millonarias en el comercio.

Sin discusión ni mayor trámite legislativo, reformaron el artículo quinto de la Ley de Husos Horarios para que Chihuahua se queden en el horario de verano y que los municipios fronterizos de Ascensión, Juárez, Janos, Praxedis Guerrero y Guadalupe tengan el mismo horario de El Paso Texas.

Dictamen se envía el Ejecutivo Federal para su publicación.

En tanto, los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, y, tendrán la hora del resto del estado en el meridiano 90, pero sólo provisionalmente, es decir, cambiarán estacionalmente seis meses empatados con Chihuahua y seis meses empatados con Estados Unidos

La reforma primero fue aprobada este jueves por el Senado y de inmediato por la Cámara de Diputados.

El dictamen se envió al Ejecutivo Federal y el nuevo horario en los municipios fronterizos de Chihuahua entrara en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación