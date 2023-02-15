Esto es lo que paga un extranjero por vacacionar en México

Cada vez que un mexicano viaja a Estados Unidos (EU) o Canadá debe solicitar la visa de entrada, que le permite el ingreso al país en caso de realizar estancias por turismo y negocios c on un costo promedio de 60 dólares, un equivalente a los tres mil pesos. En caso de que un extranjero desee visitar México con el mismo motivo, también será acreedor a pago por impuesto.

En México, los extranjeros que deseen visitar nuestro país, ya sea por placer, negocios o estudios, se encuentran sujetos al pago de Derecho de Visitante sin Permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), ya sea para la entrada o salida del país.

E l DNR es un impuesto que pagan los estadounidenses , hijos de mexicanos nacidos y nacionalizados en EU, para ingresar a México, cuyo motivos de viaje se refiere, en primera instancia, al turismo.

¿Cuánto cuesta el DNR en 2023?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2023, el costo de ingreso para un extranjero a México, varía de dos aspectos:



Entrada internación vía terrestre para Visitantes Trabajadores Fronterizos por la Frontera Sur, es decir, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco: 513 pesos.

Entrada internación vía terrestre, marítima o aérea para visitante sin permiso de realizar actividades remuneradas: 687 pesos.

Cabe destacar que, d e ingresar a México vía terrestre y la estancia es menor a 7 días, los extranjeros quedaran exentos de este pago . En caso de excederlos se cobrará el derecho correspondiente al salir del país.

¿Cuánto cuesta a los extranjeros la estancia en México?

En caso de que se exceda los 7 días de visita y los extranjeros quieran residir en México, el precio del DNR cambiará dependiendo de la estancia, por ejemplo:



Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas: 3 mil 835 pesos

Visitante con fines de adopción: 3 mil 721 pesos

O bien, de ser residente temporal, el precio del impuesto cambiará a:



Hasta por un año: 5 mil 108 pesos

Dos años: 7 mil 654 pesos

Tres años: 9 mil 693 pesos

Cuatro años: 11,488 pesos

Residente permanente: 6 mil 226 pesos

El trámite inicia en el Pago de Derechos para los extranjeros que deseen visitar México, puede realizarse a través del sitio web del INM.