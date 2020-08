“Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio”, pide el presidente López Obrador

14 de junio.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país está dejando atrás la etapa más difícil del brote de COVID-19, que de acuerdo con las proyecciones, la curva epidémica ha sido mucho menor a la esperada inicialmente, gracias a las medidas de salud que se impusieron sin autoritarismo.

"Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio", pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos, pero atendiendo las medidas de higiene y distanciamiento. pic.twitter.com/pnWYgJr2Z9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 14, 2020

“Si no hubiésemos intervenido, si no se hubiese contado con el apoyo de ustedes, sin autoritarismo, no hubiesen tomado las medidas de sana distancia, esto hubiese pasado entre marzo y todo abril, solo en el Valle de México nos hubiese rebasado por completo, porque no teníamos camas suficientes”, indicó en un mensaje publicado en redes sociales.

Sin embargo, reiteró que no se debe echar las campanas al vuelo, ni cantar victoria, pero considero que “ya pasó lo más difícil lo más riesgoso”.

Destacó que el país tiene capacidad para enfrentar la enfermedad y poder atender a todos los enfermos.

Agregó que la población puede salir a las calles y lo puede hacer libremente, siempre y cuando se atiendan las medidas sanitarias.