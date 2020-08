Se declara PRI en franca resistencia ante autoritarismo

Cd. de México.- Al anunciar la renovación del Programa de Acción del PRI, la presidenta nacional del CEN del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, declaró al priísmo en franca resistencia frente a lo que llamó un régimen autoritario que busca gobernar por encima de las instituciones, de la ley y de los derechos…

“Debemos pasar los priistas de las advertencias a la resistencia. Ya no podemos sólo indignarnos: tenemos que oponernos, de forma firme, frontal y valiente. Esta nueva administración se ha empeñado en demostrar –en tan sólo 15 días- que necesita un contrapeso y el priismo debe estar preparado para ser ese contrapeso. No es un momento de hacer matices ni refugiarse en ambigüedades, sino de usar palabras claras y emitir juicios realistas”, declaró

Ante integrantes del CEN en pleno, dirigentes de los sectores, organizaciones, ex presidentes de ese instituto político y dirigentes en funciones, entre otros destacados priistas, Ruiz Massieu subrayó que el nuevo Programa de Acción marcará el rumbo y las acciones que emprenderá el partido en esta nueva etapa, en la que el PRI “no será una oposición tibia ni sumisa ante el actual régimen”.

“La nueva administración no quiere gobernar desde la pluralidad democrática; quiere dominar desde la intransigencia de su mayoría. El oficialismo no quiere que los opositores cooperemos, construyamos; pide que nos arrodillemos. No desea que opinemos, espera que acatemos, aseguró Ruiz Massieu.