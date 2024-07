VIDEO: Pollo de juguete provoca un fuerte operativo en San Pedro, Nuevo León

Un pollo de juguete provocó un fuerte operativo en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Así como lo lees: un pollo de juguete causó gran revuelo.

La historia comienza en una tienda de conveniencia en San Pedro, a donde llegaron dos mujeres, quienes son amigas y protagonizaron dicha movilización policiaca.

¿Por qué un pollo de juguete provocó una movilización policiaca?

Todo comenzó porque las dos amigas se detuvieron para comprar algunas cosas en una tienda de conveniencia, donde fueron acusadas de alterar el orden público. No se sabe si fue una broma o desconocimiento, pero ambas tuvieron que enfrentarse a la policía de San Pedro.

Las mujeres aparentemente retiraron de su lugar a un pollo de juguete que es parte de una campaña de la tienda para promocionar su tarjeta de puntos.

En un video captado por una de las mujeres y difundido en TikTok, se puede escuchar que el empleado de la tienda llamó a elementos de la policía municipal, debido a que las mujeres estaban “alterando el orden público”.

Ambas se reían por los nervios y no podían creer que el empleado hubiera llamado al número de emergencia para mujeres. Al llegar la policía, los oficiales se entrevistaron con las acusadas, quienes negaron las acusaciones del empleado, además de que un elemento les ordenó que no podían retirarse de la tienda mientras atendía el reporte.

“Conocen los reglamentos, los lineamientos con los que se basa el municipio de San Pedro”, dijo el oficial a las acusadas. A la tienda de conveniencia llegaron al menos tres patrullas de la policía municipal. Usuarios que vieron el video criticaron la respuesta que tuvo la corporación.

Las jóvenes aseguraron que no sabían que el pollo de juguete no estaba en venta y volvieron a dejarlo en el lugar donde estaba. El empleado que las denunció informó a los elementos que las mujeres no podían llevarse el pollo, pero ellas dijeron que se lo iban a llevar, algo que negaron entre risas.

El empleado pidió al policía que “solo les llamara la atención (a las acusadas) porque eso no se puede hacer acá". Al final los oficiales dejaron ir a las mujeres, no sin antes ofrecer una disculpa por haberles quitado el tiempo por algo que no era de gravedad.