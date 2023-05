¿Por qué los corridos tumbados tienen éxito entre las nuevas generaciones?

Se le conoce como corrido tumbado y son canciones que enaltecen el narcotráfico y el consumo de drogas, son la nueva versión de los narcocorridos. Las redes sociales se convirtieron en promotores de valores erróneos para las nuevas generaciones. Las tendencias musicales han influenciado en el comportamiento y actitud de la sociedad, según expertos.

“¿Por qué en este momento están estas tendencias? Porque reflejan lo que está pasando con nuestro entorno social, pero también estas tendencias impactan directamente a nuestra población más joven que todavía no tienen estructurados los valores, creencias, juicios y prejuicios y que a través de estas tendencias se van formando”, declaró para Fuerza Informativa Azteca Verónica Nájera Ortega, psicóloga y terapeuta.

Los corridos tumbados y el reggaetón encabezan las principales listas de reproducción a nivel mundial, es decir, canciones que hacen apología del narcotráfico, la violencia y la misoginia están siendo coreadas por millones de personas todos los días.

Al respecto, la experta explica el significado de que se reproduzcan este tipo de canciones, como los corridos tumados en el mundo.

“Hablamos de una conducta de no valoración, de falta de respeto hacia los otros, hacia mí persona como mujer, como varón. Estamos hablando de una cultura de violencia en todos los matices, desde violencia sexual, hasta violencia psicoemocional”, Verónica Nájera Ortega, psicóloga y terapeuta.

Prohibir los corridos tumbados no es la solución

La prohibición de este tipo de música no es la solución, como lo hizo el gobierno de Cancún hace unos día, pero sí fomentar en la juventud el pensamiento crítico y reflexivo para que no busquen imitar ciertas conductas de personajes efímeros que abundan en el internet.

“Este tipo de personas que suben a la fama de una manera repentina que no tienen una formación personal, familiar, no alcanzan a dimensionar el impacto que esto puede tener en un entorno social. Yo no creo que tengan una conciencia reflexiva y que entiendan que los niños son muy influenciables y que ellos parten de procesos de imitación para replicar ciertas conductas ¿En qué momento reflexionamos? En el momento en el que un niño agarra un arma real y amenaza a alguien y dices ¿de dónde lo sacó? Pues del proceso de imitación”, sostuvo Verónica Nájera Ortega, psicóloga y terapeuta.

Normalizar este tipo de conductas referidas por la terapeuta no es correcto, pero quién es el responsable ¿familia? ¿la escuela? ¿su entorno social?

“El teléfono se convirtió en la nueva “nana mecánica” en donde quiero que esté tranquilo mientras yo hago mis cosas y navega y haz lo que quieras”, opinó Verónica Nájera Ortega.

Detalló al respecto que “las redes sociales se vuelven, el mundo virtual se vuelve la alternativa para tener al niño, joven entretenido, ocupado, sin que yo pueda regular lo que ve y lo que hace ante ese vacío se vuelve una forma de educación”.

No importa si es pop, rock, bachata, reggaetón, corridos o baladas, la música es para todos y qué mejor qué saber cómo disfrutarla.