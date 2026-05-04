Si compras, vendes o trabajas: así te afecta la revisión del T-MEC

Cada vez que una persona acude al mercado, compra ropa o adquiere productos como un celular o un automóvil, forma parte de una cadena económica que ha sido fortalecida por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este acuerdo comercial, actualmente en revisión, es considerado uno de los pilares del desarrollo económico del país y de su integración con América del Norte.

De la “fayuca” a la modernización industrial

Hace 25 años, Nelly López inició un negocio textil enfocado en la fabricación de prendas, bordados y estampados. Su experiencia refleja el antes y después del comercio en México.

“Todas estas maquinarias y otras que hay en otros locales nos ha ayudado porque no nos cobran impuestos, nos ayuda a que podamos darle un mejor costo a nuestros clientes”, explicó la fabricante de prendas.

Junto a su socio, Jorge Lavado, recuerda una época en la que importar productos era complicado y muchas veces ilegal.

“Pues todo era ilegal, todo era importación ilegal y se le llamaba fayuca”, señaló Lavado.

Por su parte, Nelly añadió: “...Era más complicado, más pesado, traer un producto era tardío o costoso, ahora todo es más fácil..:”

Crecimiento impulsado por el comercio internacional

Desde la entrada en vigor del T-MEC, el negocio de Nelly ha crecido de forma sostenida. En la última década han abierto tres sucursales y generan empleo para 20 personas. Gran parte de su materia prima proviene de Estados Unidos, lo que evidencia la dependencia de muchas pequeñas y medianas empresas respecto al tratado.

“Si no se renovara el tratado de libre comercio nosotros nos estancaríamos porque obviamente ya no tendríamos la oportunidad de traer maquinaria vigente para las nuevas épocas.”, advirtió Jorge Lavado.

Integración económica sin precedentes

El caso de esta empresa es solo un ejemplo del alto nivel de integración entre México y Estados Unidos. Actualmente, el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, mientras que el comercio bilateral alcanza cifras históricas.

“El comercio bilateral casi alcanza el trillón de dólares, lo convierte en el tratado más exitoso de todo el mundo... el socio comercial más importante para Estados Unidos es México”, destacó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.

En la misma línea, Oscar del Cueto, presidente de la American Chamber México, subrayó: “Es la certeza jurídica para las inversiones que tenemos las empresas americanas en México, es el marco legal que nos permite hacer inversiones de largo plazo,...”

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, más de 56 millones de empleos en México, Estados Unidos y Canadá dependen del T-MEC. Entre ellos se encuentran los trabajadores de pequeñas empresas como la de Nelly.