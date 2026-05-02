La realidad golpea directo al bolsillo de los mexianos. En mercados y tianguis de nuestro país, el aumento de precios en la canasta básica ya no es una percepción: es todo un hecho que obliga a miles de familias a cambiar sus hábitos de consumo.

“Está todo muy caro, a todos niveles”, dice Rafaela, ama de casa, quien asegura a cámaras y micrónofonos de Azteca Noticias, que en décadas no había visto incrementos tan pronunciados. Hoy, con apenas mil pesos, el reto ya no es surtir la despensa, sino decidir qué dejar fuera.

Canasta básica 2026: ¿Qué productos han subido más de precio?

El caso más evidente se encuentra en las frutas y las verduras. El jitomate, uno de los alimentos más consumidos en México, alcanza hasta los 70 pesos por kilo, cuando hace poco costaba menos de la mitad. Otros productos también muestran considerables aumentos:



Chile poblano: hasta 70 pesos por kilo



Manzana: alrededor de 65 pesos



Uva: hasta 70 pesos



Mango: cerca de 30 pesos por kilo.

Solo en verduras, el gasto puede llegar a más de 200 pesos, mientras que en frutas se suman otros 265 pesos, de acuerdo con testimonios de consumidores. “Evitas ciertas frutas… ya no alcanza”, reconoce otra ama de casa, reflejando un patrón que se repite en distintos puntos del país.

¿Cuánto cuesta hoy armar la despensa básica?

El impacto es aún mayor cuando se suman las proteínas. La carne de res ronda los 250 pesos por kilo, mientras que el cerdo se mantiene en 150 pesos. El pollo también se ha encarecido, llevando el gasto total en carnes a más de 500 pesos.

Al sumar frutas, verduras y carnes, el total llega prácticamente los mil pesos, y esto sin incluir otros básicos como huevo, arroz o frijol. Muchos hogares ya están dejando de comprar productos esenciales como: Huevo, atún, sardina, frijol y arroz; por lo que la estrategia ahora es clara: estirar el gasto y priorizar lo indispensable.

¿Qué dicen consumidores y comerciantes sobre aumento de precios en México?

Comerciantes confirman la tendencia: “Todo está carito”, admite un carnicero, señalando que los clientes optan por cortes más económicos como la costilla. Por su parte, consumidores coinciden en que el aumento ha sido acelerado; “Nunca se había visto así”, revela Silvia, otra ama de casa, quien describe la situación como una de las más difíciles en años recientes.

En medio del alza generalizada, hay excepciones, aunque muy pocas; por ahora, el precio de la tortilla se ha mantenido relativamente estable en algunos puntos, alrededor de 22 pesos por kilo, aunque con variaciones dependiendo de la región. El encarecimiento de la canasta básica no solo impacta la economía familiar, también redefine hábitos de alimentación y calidad de vida; ¿hasta dónde podrá resistir el bolsillo de los mexicanos ante esta escalada de precios