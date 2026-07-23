Fiscalía de Morelos cierra el Palacio Municipal de Temoac tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín

El Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró de manera oficial las oficinas del gobierno municipal de Temoac la mañana de este 23 de julio del 2026, una medida jurídica apoyada por fuerzas de seguridad estatales y federales, las cuales se ejecutaron como parte de los actos de investigación vigentes tras el asesinato del alcalde de la demarcación, Valentín Lavín Romero, ocurrido el pasado miércoles 22 de julio del año en curso.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Como parte de los actos de investigación tras los hechos delictivos en donde perdió la vida el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, el Ministerio Público implementó las acciones jurídicas de ley para asegurar las oficinas de… pic.twitter.com/rJ2P0vNcM8 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 23, 2026

Esta diligencia, encabezada por la Fiscalía Regional Oriente, tiene como propósito principal resguardar el inmueble y así recabar mayores indicios, documentos o evidencias que contribuyan al esclarecimiento del asesinato del edil y permitir dar con los responsables del homicidio.

¿Cómo cerraron el Ayuntamiento de Temoac?

Esta acción legal no se realizó de forma aislada, sino que requirió el apoyo táctico de las instituciones que conforman la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en el municipio, lo que refleja la magnitud del caso y la necesidad de proteger a los agentes de investigación durante sus labores.

La decisión de la fiscalía tiene repercusiones inmediatas en el aseguramiento, pues al estar intervenidas las oficinas del Ayuntamiento de Temoac, los servicios administrativos, pagos y trámites para los habitantes de la entidad quedan totalmente suspendidos hasta nuevo aviso. Por ello, la recomendación a los locales es evitar acudir a la zona y mantenerse informados a través de los medios de comunicación, esto para saber si habilitarán sedes alternas para la realización de dicha documentación.

Finalmente, vale la pena recordar que la Fiscalía de Morelos hizo público su compromiso de agotar todas las líneas de investigación posibles en torno al asesinato del alcalde, quien fue asesinado al interior del palacio Municipal por dos agresores que huyeron rápidamente del lugar con dirección a la comunidad de Popotlán. Cabe destacar que aunque se le brindó atención médica al edil, personal médico confirmó su fallecimiento durante el traslado.