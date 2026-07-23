Pasó 4 años en el forense: Dilan desapareció en 2022 y la burocracia de Morelos retrasó la entrega del cuerpo a su familia

Jazmín López buscó a su hijo durante cuatro años sin imaginar que su cuerpo permanecía resguardado por la misma Fiscalía de Morelos que debía ayudarla. Dilan Josué López López desapareció el 28 de marzo de 2022, cuando tenía 16 años. La familia denunció su desaparición y se sumó a colectivos que realizaron búsquedas en cerros y caminos, mientras las autoridades decían que realizaban operativos en Zacatepec y municipios vecinos.

Cuatro años de búsqueda: hallan el cuerpo de Dilan en el SEMEFO de Morelos

Diez días después de la desaparición, encontraron el cuerpo de un joven en Zacatepec. Según la madre, la Fiscalía no practicó a tiempo las pruebas periciales necesarias para identificar los restos, por lo que estos permanecieron como no identificados en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). Jazmín y sus familiares preguntaron repetidamente en el SEMEFO y presentaron la ficha de búsqueda, pero no obtuvieron resultados claros.

En 2024, Jazmín entregó una muestra de ADN para confrontarla con los cuerpos resguardados en el SEMEFO. El análisis tardó casi dos años. En junio de 2026 la Fiscalía le informó que había una coincidencia: los restos correspondían a su hijo. La madre recuerda que dio la muestra en 2024 y que no la procesaron hasta junio de 2026.

A pesar de la identificación, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Fernando Blumenkrón Escobar, mantuvo los restos bajo resguardo más de un mes, lo que impidió que la familia pudiera despedir y sepultar a Dilan de inmediato.

Lo que debió ser una búsqueda para encontrar cn vida a un adolescente, terminó convirtiéndose en una historia de dolor, burocracia y delincuencia, esta madre recorrió cerros y caminos con la esperanza de encontrar a su hijo. pic.twitter.com/ytIPL3eCaa — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) July 23, 2026

Protestan en Zacatepec para exigir la entrega del cuerpo a la familia

Cansada de la falta de respuestas, Jazmín, acompañada por familiares y amigos, marchó pacíficamente desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta la Fiscalía Regional Sur Poniente en Zacatepec para exigir la entrega inmediata del cuerpo. Personal de la Fiscalía se comunicó con ella y le informó que ese 23 de julio de 2026 finalmente le entregarían los restos.

La crisis forense en Morelos: cuerpos sin identificar en el SEMEFO

La experiencia de esta familia visibiliza una preocupación recurrente entre colectivos de búsqueda: muchos de los desaparecidos aparecen en el SEMEFO sin que las autoridades completen los procedimientos de identificación con prontitud.

“Pensamos que están en cerros o en fosas clandestinas, pero están en SEMEFO. Hay muchos de nuestros desaparecidos que se han encontrado en SEMEFO y la Fiscalía no hace nada por la identificación”, dijo Jazmín a Azteca Noticias.

El caso de Dilan reabre cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno de Margarita González Saravia para garantizar atención eficaz a las familias de desaparecidos. Los colectivos subrayan que la búsqueda no termina cuando un cuerpo llega al SEMEFO; exige que las instituciones cumplan con la identificación y la entrega a las familias en tiempo y forma.