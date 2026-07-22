Sobrevivió a un atentado, volvió a gobernar y hoy fue asesinado, ¿quién era Valentín Lavín?

El asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, vuelve a colocar a Morelos como ojo de la violencia política; sin embargo, lo que llamó la atención fue el hecho que ocurre apenas unos meses después de que sobreviviera a un atentado y de que denunciara el impacto de la inseguridad en la región.

Ante eso surge la pregunta, ¿realmente se está trabajando por erradicar la violencia?

¿Quién era Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac?

Valentín Lavín Romero encabezaba el Ayuntamiento de Temoac, Morelos, para el periodo 2025-2027, luego de ganar la presidencia municipal bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante su trayectoria se enfocó en problemas de seguridad y hechos violentos en la zona oriente del estado. Desde el inicio de su mandato, el municipio enfrentó diversos desafíos relacionados con la presencia de grupos delictivos y conflictos locales, situación que colocó a la autoridad municipal bajo los reflectores.

La Fiscalía de Morelos confirmó que Lavín Romero murió tras un ataque armado directo; sin embargo, hasta el momento no ha detallado oficialmente la mecánica de la agresión.

Versiones difundidas por medios locales señalan que hombres armados habrían irrumpido en la Presidencia Municipal mientras el alcalde se encontraba laborando.

Otras apuntan a que el ataque ocurrió cuando salía del inmueble para dirigirse a su vehículo. En ambos casos, los servicios de emergencia confirmaron que el edil perdió la vida debido a la gravedad de las heridas

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de Morelos confirma el fallecimiento del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, tras ser atacado a balazos.https://t.co/jA205gHsw3 pic.twitter.com/WnrEaK1if9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

El atentado que sobrevivió meses antes de ser asesinado: El caso de Lavín Romero

La muerte de Valentín Lavín Romero ocurre menos de seis meses después de haber sobrevivido a otro ataque armado y por más increíble que parezca, hoy ya no está a pesar del antecedente.

El 31 de enero de 2026, el alcalde fue agredido a balazos cuando circulaba sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura del municipio de Jantetelco. Tras resultar herido, solicitó una licencia temporal de aproximadamente un mes para recuperarse y posteriormente retomó sus funciones como presidente municipal.

Los episodios de violencia continuaron durante los meses siguientes. En marzo de este año, dos establecimientos de su propiedad también fueron atacados a balazos, hechos que incrementaron la preocupación sobre la situación de seguridad que enfrentaba

Las controversias en las que estuvo inmerso Valentín Lavín

Además de los ataques en su contra, la figura de Valentín Lavín Romero estuvo envuelta en diversos señalamientos públicos.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía estatal retomados por medios locales, el alcalde era yerno de una exfuncionaria municipal detenida en septiembre de 2025, investigada por su presunta relación con una organización criminal que operaba en la región.

Asimismo, durante su administración enfrentó acusaciones públicas por parte de actores políticos de oposición. Meses antes, la activista y excandidata del Partido del Trabajo, Sandra Rosa Camacho Flores, lo señaló públicamente como presunto responsable intelectual de hechos violentos ocurridos en el municipio. Posteriormente, ella también fue víctima de un ataque en el que perdió la vida.

Hasta ahora, no existe una resolución judicial que vincule al alcalde con esas acusaciones.