Madrugada de balazos en Salvador Escalante, Michoacán: Hallan autos baleados tras choque de grupos armados

Fue durante la madrugada que grupos armados se enfrentaron a balazos y le quitaron la tranquilidad al municipio de Salvador Escalante, estado de Michoacán.

Vecinos de la zona reportaron escuchar detonaciones en plena vía pública; ¿qué pasó y qué se sabe de si hubo o no personas heridas?

Balacera en colonia El Chicharrón

Un violento enfrentamiento entre integrantes de células criminales rivales sacudió a la comunidad de Salvador Escalante durante las primeras horas de este jueves 23 de julio.

Los habitantes de la colonia El Chicharrón escucharon los ruidos de las armas de alto poder, por lo que se avisó a los elementos de seguridad por las líneas de emergencia disponibles.

Autoridades aseguran tres camionetas con impactos de bala

Después de las llamadas recibidas, elementos de la policía y fuerzas federales llegaron al punto del reporte para realizar un operativo y resguardar la zona.

Cuando llegaron al lugar, los elementos no encontraron a nadie de los involucrados en la balacera, pero sí aseguraron tres coches abanadonados que tenían perforaciones en la parte exterior por balas de armas de fuego.

Vehículos abandonados tenían reporte de robo

Cuando se investigó el origen de los coches con las placas y números de serie de cada uno, las autoridades confirmaron que los tres tienen reporte de robo vigente.

Por esto, los automóviles quedaron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para integrar las pruebas a la carpeta de investigación.

Habitantes de Salvador Escalante en Michoacán, reportan que durante la madrugada hubo enfrentamiento entre grupos criminales.



Autoridades solo hallaron los autos y cientos de casquillos. Aparentemente no hubo víctimas.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/3Cse3I3Use — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Cientos de casquillos percutidos quedaron en el piso

En la calle donde fue la balacera se quedaron dispersos cientos de casquillos de varios calibres.

Miembros de la fiscalía se habrían encargado de procesar la escena del crimen para levantar todos los elementos y pruebas para determinar qué tipo de armas usaron los grupos delictivo en la balacera.

¿Hubo personas heridas o fallecidas?

Aunque la escena se percibió como devastadora, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas o fallecidas que hayan ido a alguna institución de salud u hospital cerca de la zona.

Tampoco hubo ninguna persona detenida.